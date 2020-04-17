России давно пора прекратить бессмысленную военную агрессию – Кулеба

Россия как государство-оккупант несет ответственность за происходящее на временно оккупированных ею территориях

Министерство иностранных дел Украины призвало Россию, как государство-оккупанта обеспечить защиту жизни и здоровья населения временно оккупированных территорий Украины в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Радио свобода".

"Мы ждем реакции. Но нам нужна реакция не в форме заявлений в ответ. Ею должны быть простые шаги, которые России вполне по силам осуществить. Дать доступ врачам к населению временно оккупированных территорий. Чтобы они могли проводить квалифицированное медицинское обследование и лечение. Дать доступ незаконно заключенным гражданам Украины к надлежащему медицинскому обеспечению", - сказал он.

Министр напомнил, что Россия как государство-оккупант, согласно нормам международного права, несет ответственность за происходящее на временно оккупированных ею территориях.

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"Причем это касается не только тюрем на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, но и наших политзаключенных в тюрьмах на территории РФ. Предоставить, наконец, беспрепятственный и безопасный доступ представителям международных мониторинговых миссий и Международного комитета Красного Креста. Обеспечить предоставление гуманитарной помощи", - сказал Кулеба.

По его словам, территории, где царит беззаконие, во времена пандемии могут превратиться в бомбу замедленного действия.

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"В целом это все в очередной раз обнажает простую суть: России уже давно пора наконец прекратить эту бессмысленную военную агрессию, которая не достигла своей стратегической цели", – сказал министр.

Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в России подтверждено 32 008 случаев заражения COVID-19, умерли 232 человека.

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