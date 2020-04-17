Как пандемия коронавируса влияет на переговоры по Донбассу: опрос ведущих мировых экспертов

Эксперты рассказали, как Россия использует пандемию коронавируса в своих собственных целях и что делать Украине, чтобы Донбасс не ушел из повестки дня международного сообщества

Международное внимание полностью сфокусировано на борьбе с COVID-19. Тема российской агрессии против Украины до сих пор редко попадала на передовицы мировых масс-медиа. При этом Россия активизировала свои усилия, чтобы воспользоваться "коронавирусным моментом": и через "розпиаривание" не всегда полезной помощи западным странам, и через призывы прекратить санкции. К чему готовиться Украине? Чего ждать от России? Как будут себя вести ЕС и США? Продолжая рубрику "Новая Европа интересуется" на сайте "Сегодня", Центр "Новая Европа" обратился к экспертам с вопросом, как пандемия влияет на переговоры по Донбассу.

Джеймс Шерр член стратегической группы советников Центра "Новая Европа", старший научный сотрудник, Эстонский институт внешней политики/Международный центр обороны и безопасности, ассоциированный аналитик Chatham House:

"Системные реалии не изменятся. Россия не откажется от своего решения подчинить или уничтожить Украину. Пока у власти находится нынешняя группа лидеров, этот приоритет будет сохраняться независимо от любых бед и внешнего давления.

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Итак, важнейшей переменной является то, насколько серьезно пандемия влияет (если вообще влияет) на внутреннюю стабильность группы лидеров. Другими переменными будут восприятие Кремлем западной сплоченности и устойчивости Украины. Сегодня Россия не имеет ответов на эти вопросы, но будет использовать собственные средства, чтобы уменьшить неопределенность и протестировать своих оппонентов. Если их реакция будет несогласованной и слабой, то Путин может почувствовать искушение к изменению подходов.

Деморализация и беспорядок в Украине (Россия сделает все возможное, чтобы ухудшить ситуацию) могут быть с большой вероятностью прелюдией к реальной угрозе военной интервенции, которая заставит Запад "предстать перед реальностью" – что Украина является нерешаемым "сумбуром" – и вести переговоры за спиной Украины. Это может быть необдуманным сценарием со стороны России (что случается с ней не раз), однако его последствия могут быть катастрофическими даже в том случае, если он провалится".

Аркадий Мошес директор программы исследования восточного соседства ЕС и России Финского института международных отношений:

"Единственным заметным пока эффектом воздействия пандемии на переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины является их дальнейшее вытеснение на периферию европейской, а во многом – и российской политики. При этом изменений в российских подходах не происходит и не просматривается. Если кризис окажется относительно краткосрочным, то Россия благодаря накопленным ресурсам выйдет из него с меньшими экономическими потерями, чем Украина, даже с учетом низких цен на нефть. И тогда ее давление на Киев может возрасти, поскольку Кремлю понадобятся политические очки внутри и снаружи.

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И только лишь в том случае, если кризис окажется экономически настолько болезненным для российской экономики, что ей потребуются западная помощь, займы и т.д., в рамках общего пересмотра отношений с Западом может произойти и изменение подходов к проблеме Донбасса".

Ричард Вайтц старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона (США):

"Поскольку пандемия пока на раннем этапе (по крайней мере в бывших советских республиках), многое остается неизвестным и может измениться. Учитывая это, влияние вируса на переговоры в ближайшей перспективе, скорее всего, будет отрицательным. Во-первых, внимание руководства в Украине и России будет смещено на преодоление внутреннего кризиса. Во-вторых, некоторые российские политики надеются, что смогут использовать кризис для устранения санкций ЕС в отношении России, несмотря на отсутствие прогресса относительно Минских договоренностей или Крыма. Президент Путин уже призвал прекратить все санкции для улучшения международного сотрудничества во время пандемии. В-третьих, даже если санкции будут оставаться, некоторые российские чиновники надеются, что политики в ЕС будут слишком растеряны, чтобы поддерживать Украину в полной мере. В-четвертых, разногласия между ЕС и США на фоне кризиса могут также помешать союзникам НАТО сотрудничать для поддержки Украины. В конце концов, кризис может повлиять на сокращение расходов на проекты НАТО, в частности, на тренировку и обеспечение Вооруженных сил Украины. Поэтому на этом этапе российское правительство может видеть преимущества в задержке переговоров, надеясь, что его переговорная позиция улучшится в будущем".

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"Пандемия однозначно замедлит переговорный процесс. Впрочем, он бы оказался на паузе и без пандемии. Еще перед введенным карантином чувствовался рост напряжения в переговорах. Пандемия, в известной степени, позволяет каждой стороне найти оправдание, почему нет прогресса, почему не состоится "нормандский саммит" в апреле. Как скажется пандемия на действиях России? Москва и под давлением более сильных обстоятельств не отступала от своих целей в отношении Украины. Суть российских подходов заключалась в истощении Украины. В связи с этим пандемия способствует расчетам Кремля, поскольку оказывает разрушительный эффект на жизненные функции Украины.

Россия воспринимала приход Зеленского как своего рода окно возможностей – шанс навязать Киеву свой план урегулирования. Расчет оказался ошибочным (по крайней мере, пока). Пандемия частично заставляет Москву больше сосредотачиваться на внутренней политике. Но как только эпидемия пойдет на спад, можно будет ожидать усиления шантажа, интенсивные провокационные действия со стороны России. В ЕС, США должны готовиться к негативному сценарию – санкции в отношении России следует не просто продлить, а и усилить. Россия должна понимать, что ее действия остаются под наблюдением. На фоне ухудшения экономической, социальной ситуации в самой России, на фоне подготовки к парламентским выборам-2021, у Путина может появиться соблазн к использованию уже однажды разыгранной карты – мобилизации электората через военные авантюры за рубежом".

Кэтрин Квинн-Джадж и Ричард Гован International Crisis Group:

"COVID-19 вряд ли будет иметь значительное влияние на переговоры по Донбассу, но пандемия должна бы побудить к сотрудничеству между Киевом и де-факто "руководителями" в Донецке и Луганске для смягчения влияния эпидемии. Пока не похоже, что эпидемия создала существенный положительный момент для мирного процесса. Несмотря на то, что и правительство в Украине, и две т.н. "республики" подтвердили приверженность призыву ООН к глобальному перемирию в ответ на пандемию, бои продолжались на линии контроля и замечен резкий рост артобстрелов 9 апреля. Более того, поскольку COVID-19 приковал к себе внутреннее и международное внимание, украинская власть может отложить имплементацию противоречивых обязательств, взятых не себя в начале марта по диалогу с представителями поддерживаемых Россией районов.

Эпидемия также осложнила координацию гуманитарных усилий. Не только украинское правительство закрыло пропускные пункты на контактной линии для прекращения распространения эпидемии, но и де-факто режимы в Донецкой и Луганской т.н. "республиках" также прекратили сообщение между собой. Такие решения могут усилить страдания, вызванные COVID-19, поскольку воспрепятствуют доставке жизненно необходимой гуманитарной помощи. Чтобы смягчить страдания и помочь наладить политические контакты между сторонами во время кризиса, все стороны должны работать ради прагматических шагов по содействию гуманитарной помощи – в частности, через открытие моста вблизи Счастья между контролируемыми Украиной территориями и т.н. "Луганской республикой" для медицинских поставок и поставок оборудования. Такие шаги не обязательно существенно приблизят политическое урегулирование на Донбассе. Но они могут помочь смягчить влияние COVID-19 на население".

Валерий Кравченко директор Центра международной безопасности, старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований:

"Пандемия COVID-19 отвлекает внимание мирового сообщества от решения традиционных проблем человечества, прежде всего – войны и мира. При этом глобальный характер проблемы создает иллюзорную ширму, которую предпочитают использовать отдельные актеры, которые считают себя более стойкими к проблемам. Обычно речь идет об автократиях, режимах с откровенными экспансионистскими настроениями.

Россия уже пытается использовать ширму с гуманной целью – снять санкции, уменьшить страдания людей в Крыму и на Донбассе, и, конечно, восстановить торговлю с РФ, чтобы уменьшить разрушительное воздействие экономического кризиса-2020 для Европы и мира. С этой целью РФ будет использовать любые переговорные площадки – от ООН и ОБСЕ до встречи G20 и экспертного уровня "нормандского формата". Давление РФ имеет четкую цель – заставить слабую Украину, которая страдает от последствий экономического кризиса, пойти на уступки, в частности, – на прямые переговоры с Донецком и Луганском.

Очевидно, что политический процесс "Минска" должен быть приостановлен – переговоры в видеоформате не дадут результата (соответственно – никакой реалистичной перспективы проведения выборов на оккупированных территориях в этом году). Украине стоит сосредоточиться на перспективном приемлемом плане гуманитарного спасения оккупированных территорий (возможно, по исторической модели стимуляции ФРГ для жителей ГДР), разработать модель привлечения переселенцев к переговорному процессу, согласовать украинский план деоккупации и мирной реинтеграции Донбасса и Крыма. Эти шаги должны быть обсуждены в украинской экспертной среде и разъяснены общественности именно сейчас – время на карантине есть".

Публикация подготовлена в рамках Инициативы по развитию аналитических центров в Украине, которую реализует Международный фонд "Возрождение" в партнерстве с Инициативой открытого общества для Европы (OSIFE) при финансовой поддержке посольства Швеции в Украине. Мысли и позиции, изложенные в публикации, являются позицией автора и не обязательно совпадают с позицией посольства Швеции в Украине, Международного фонда "Возрождение" и Инициативы открытого общества для Европы (OSIFE).

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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