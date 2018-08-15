России все труднее удержать влияние над бывшими республиками СССР – эксперт

Сегодня, 06:22

В силу экономических и политических причин страны СНГ начинают поглядывать по сторонам в поисках новых партнеров, пишет немецкий журналист

Фото: AFP
Фото: AFP

Россия вновь стала супердержавой, пишет Die Welt. Причем Москва "дергает за ниточки" не только в Сирии, отмечает автор статьи. "И в США с европой российские спецслужбы и прокремлевские хакеры пытаются оказывать политическое влияние. В Прибалтике российские ВВС провоцируют войска НАТО. Кремль демонстрирует свою мощь и не стесняется использовать военную силу", — пишет немецкий журналист.

Москва делает это для того, чтобы "удержать в орбите своего влияния бывшие советские республики", полагает Die Welt. В этих же целях Москва устроила "кровавые войны" на Украине и в Грузии, утверждает автор. Кремль не хочет, чтобы соседние страны вступали в НАТО и еС. Но, несмотря на военную агрессию, Россия утрачивает политическое и экономическое влияние на территории СНГ.

"Постсоветские страны, ставшие жертвами или просто свидетелями российской великодержавной политики, давно ищут противовес России", — считает брюссельский политолог Всеволод Самохвалов. Многие соседи не видят в Москве надежного партнера, утверждает эксперт: "Они понимают, что в любой момент Россия может принести их в жертву своим великодержавным амбициям".

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Эти страны поняли, что уже устоявшимся экономическим связям с Москвой можно найти альтернативу, продолжает издание. И они начинают выстраивать торговые отношения с евросоюзом, а также другими крупными игроками, например, Китаем, Турцией или Саудовской Аравией. По мнению автора, у государств постсоветского пространства остается все меньше причин для вступления в евразийский союз.

Но и для еС ситуация изменилась: Брюсселю тяжело призывать к политическим реформам и настаивать на соблюдении прав человека, когда такие страны как Саудовская Аравия или Китай готовы инвестировать, не задавая никаких неудобных вопросов, объясняет журналист.

Яркий пример ослабевающего влияния России на территории СНГ — это Украина. Несмотря на военную агрессию на востоке страны и "оккупацию" Крыма, Киев продолжает торговать с Москвой. Но Россия уже давно не главный партнер Украины. 40% торгового оборота страны приходится на еС. Также Киев налаживает сотрудничество с Китаем, Саудовской Аравией и другими странами.

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Свой подход к отношениям с Россией изменили и Грузия с Молдавией, продолжает издание. "Агрессия" России на востоке Украины подталкивает их к поиску альтернатив. Уже сейчас 2/3 экспорта Молдавии уходит в еС. Также страна участвует в реализации китайского проекта "Нового шелкового пути" и ведет с Пекином переговоры о создании зоны свободной торговли. Грузия уже сейчас торгует с Поднебесной без пошлин. В прошлом году Китай стал третьим по величине иностранным инвестором в стране.

Даже такие верные союзники Москвы, как Казахстан, Армения и Белоруссия оглядываются по сторонам в поиске новых партнеров, хотя в отличие от Украины и Грузии они входят в евразийский союз. К примеру, самый крупный торговый партнер Казахстана — это евросоюз. На него приходится 40% товарооборота. По объемам инвестиций в страну Китай занимает четвертое место, а Россия — всего лишь шестое.

Белоруссия же завлекает к себе европейцев безвизом, чем злит Москву, пишет Die Welt. Скоро и китайцы смогут посещать страну без разрешительного документа. Так президент Александр Лукашенко рекламирует свое государство, чтобы привлечь китайские инвестиции в рамках реализации проекта "Нового шелкового пути".

"Постсоветское пространство как единая экономическая, политическая и культурная структура разваливается", — считает Самохвалов. На его месте возникает новое образование, и Россия уже не будет контролировать его в одиночку, убежден автор статьи.

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Россия, НАТО, ЕС, СНГ, кремль, евразийский союз

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ИноТВ

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