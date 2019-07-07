Россия будет мухлевать: в США озвучили опасение по разведению сил на Донбассе

Минские соглашения Украине не помогут, но есть другой выход для урегулирования конфликта, считает американский эксперт

Фото: Сегодня

Пока в Минске застопорился процесс с "хлебным перемирием" на Донбассе, в США считают, что разведение сил в Станице Луганской не даст результата, так как Россия не показывает готовности к переговорам по реальному урегулированию ситуацию.

Такое мнение высказал независимый эксперт Стивен Бланк, известный по работе с американскими аналитическими центрами Wilson Center, American Foreign Policy Center и в Военном колледже сухопутных войск США, передает "Голос Америки".

"Я сомневаюсь, что это хоть к чему-то приведет. Честно говоря, я не вижу готовности России вести переговоры по чему-либо, что бы позволило независимой Украине выжить. Я просто не вижу смысла в разведениях войск, не имеющих надлежащей политической подготовки. Россияне будут мухлевать, и в результате вы окажетесь в худшей позиции. Возможно, у меня была бы другая мысль, если бы я видел публичную дискуссию по этому вопросу, но ввиду того, что это кажется неожиданностью, можно говорить о высоком риске", – сказал он.

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Бланк также считает Минские соглашения неэффективными для достижения мира на Донбассе, а заставить Россию убраться из Украины может только усиление санкций и предоставление Киеву оружия.

"Давление на Россию должно значительно увеличиться. Речь идет об акте агрессии (против Украины), который продолжается. Это открытая агрессия, и мы не видели ничего подобного со времени вторжения Саддама Хусейна в Кувейт. Украина должна себя усилить, получить больше оружия от США, больше поддержки от НАТО, а санкции должны быть обновлены. Вместо этого мы видим, что Европа движется в противоположном направлении с восстановлением членства России в ПАСЕ", – подчеркнул эксперт.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 июня начался первый этап разведения сил на Донбассе. Первыми со своих позиций в районе КПВВ "Станица Луганская" отошли ВСУ, а на следующий день отошли и боевики от пешеходного моста. В итоге в ОБСЕ подтвердили – разведение сил в Станице Луганской завершено.





В свою очередь эксперты объяснили – "зрада" или "перемога" разведение войск в Станице Луганской. Этот процесс вполне логично вызывает опасения у Украины, так как давно известно, как Россия "соблюдает" договоренности. Хотя те же военные ООС заявляют, что заняли даже лучшие позиции, а в случае ухудшения положения возле Станицы Луганской всегда готовы вернуться назад.

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