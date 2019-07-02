В Минске не удалось достичь прогресса по "хлебному перемирию" и освобождению заключенных
График сноса оборонных сооружений в районе Станицы Луганской утвердят в течение недели
Трехсторонняя контактная группа в Минске не смогла согласовать введение "хлебного перемирия" и освобождение пленных. Об этом сообщила по итогам заседания пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.
Она отметила, что договоренности не были достигнуты из-за позиции российских представителей.
"В связи с позицией РФ, не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни договориться об освобождении удерживаемых лиц", – заявила она.
Олифер отметила, что Украина согласилась на освобождение пленных в формате "всех установленных на всех установленных", и выдвинула встречное предложение – ускорить процесс, выполняя формулу пошагово. Процесс установки личностей пленных продолжается.
Также обсуждался вопрос демонтажа оборонных сооружений возле Станицы Луганской.
"По поводу дальнейшего демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской решено в течение недели согласовать график сноса этих сооружений, график должен согласовать СММ ОБСЕ", – сообщила она.
"Надеемся, что следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске, запланирована на 17 июля, будет более конструктивной", – подчеркнула Олифер.
Как сообщали новости "Сегодня", 26 июня начался первый этап разведения сил на Донбассе. Первыми со своих позиций в районе КПВВ "Станица Луганская" отошли ВСУ, а на следующий день отошли и боевики от пешеходного моста. В итоге в ОБСЕ подтвердили – разведение сил в Станице Луганской завершено.
В свою очередь эксперты объяснили – "зрада" или "перемога" разведение войск в Станице Луганской. Этот процесс вполне логично вызывает опасения у Украины, так как давно известно, как Россия "соблюдает" договоренности. Хотя те же военные ООС заявляют, что заняли даже лучшие позиции, а в случае ухудшения положения возле Станицы Луганской всегда готовы вернуться назад.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Минске не удалось достичь прогресса по "хлебному перемирию" и освобождению заключенных". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обстрел боевиками санитарного автомобиля в районе ООС обсудят на заседании в Минске
Данилюк считает, что подобные проявления агрессии угрожают свести на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта
Разумков объяснил, что поможет сдвинуть с мертвой точки переговоры по Донбассу
Политик считает Минские соглашения на данный момент неэффективными
Пинг-понг со скелетом и "Гульні" с Сальвадором Дали: неизвестная сторона Евроигр в Минске
Искусство на Олимпиаде для Европы, проходящей в столице Беларуси: экскурсия от "Сегодня"
Первый месяц работы Зеленского: что сделал президент
Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины 20 мая