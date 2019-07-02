В Минске не удалось достичь прогресса по "хлебному перемирию" и освобождению заключенных

График сноса оборонных сооружений в районе Станицы Луганской утвердят в течение недели

Фото: AFP

Трехсторонняя контактная группа в Минске не смогла согласовать введение "хлебного перемирия" и освобождение пленных. Об этом сообщила по итогам заседания пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

Она отметила, что договоренности не были достигнуты из-за позиции российских представителей.

"В связи с позицией РФ, не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни договориться об освобождении удерживаемых лиц", – заявила она.

Олифер отметила, что Украина согласилась на освобождение пленных в формате "всех установленных на всех установленных", и выдвинула встречное предложение – ускорить процесс, выполняя формулу пошагово. Процесс установки личностей пленных продолжается.

Также обсуждался вопрос демонтажа оборонных сооружений возле Станицы Луганской.

"По поводу дальнейшего демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской решено в течение недели согласовать график сноса этих сооружений, график должен согласовать СММ ОБСЕ", – сообщила она.

"Надеемся, что следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске, запланирована на 17 июля, будет более конструктивной", – подчеркнула Олифер.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 июня начался первый этап разведения сил на Донбассе. Первыми со своих позиций в районе КПВВ "Станица Луганская" отошли ВСУ, а на следующий день отошли и боевики от пешеходного моста. В итоге в ОБСЕ подтвердили – разведение сил в Станице Луганской завершено.

В свою очередь эксперты объяснили – "зрада" или "перемога" разведение войск в Станице Луганской. Этот процесс вполне логично вызывает опасения у Украины, так как давно известно, как Россия "соблюдает" договоренности. Хотя те же военные ООС заявляют, что заняли даже лучшие позиции, а в случае ухудшения положения возле Станицы Луганской всегда готовы вернуться назад.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Минске не удалось достичь прогресса по "хлебному перемирию" и освобождению заключенных". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"