Разведение войск в Станице Луганской: эксперты объяснили – "зрада" или "перемога"

Стоит ли опасаться наступления боевиков у Станицы Луганской

Разошлись. Разведение сил провели за 4 дня под контролем ОБСЕ, но запланировали еще в 2016-м.

Разведение сил противоборствующих сторон в районе Станицы Луганской таки состоялось. Об этом отрапортовали ОБСЕ в спецотчете. Событие поприветствовал президент Владимир Зеленский, назвав это началом завершения горячей фазы войны на Донбассе.

"Мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны — эта надежда появилась. И я хочу попросить вас всех не поддаваться панике и предоставить возможность нашим воинам, нашей армии и нашим дипломатам выполнять свою мощную и очень сложную работу. Пожалуйста, давайте, все же, сохранять спокойствие. Никакой измены нет. Но, мне кажется, это наш первый небольшой успех", — заявил Зеленский в видеообращении.

Однако все новое вызывает опасения. В сети стали обсуждать, не станут ли боевики использовать ситуацию, чтобы перейти в наступление в этом районе. "Сегодня" выяснила, насколько эти опасения обоснованы.

Договор буксовал три года

Процесс разведения войск в районе Станицы Луганской начался 26 июня. Сигналом к нему послужил запуск сигнальных ракет как со стороны ВСУ, так и со стороны боевиков. Отвод осуществлялся под контролем ОБСЕ с обеих сторон, а за перемещением подразделений украинской армии наблюдал командующий ООС Александр Сырский. В итоге расстояние между противоборствующими сторонами составило около 2 км, что сделало невозможным применение стрелкового оружия.

Украинские военные заявляют, что заняли даже лучшие позиции, а в случае ухудшения положения возле Станицы Луганской всегда готовы вернуться назад.

О разведении сил в Луганской области говорили давно. Еще 22 сентября 2016 года участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе подписали соглашение о разведении подразделений противоборствующих сторон на трех пилотных участках: в Петровском ("ДНР"), Золотом ("ЛНР") и Станице Луганской ("ЛНР"). Но именно в районе Станицы соблюсти это соглашение никак не удавалось. Выходит, что договоренности трехгодичной давности удалось выполнить только сейчас — разведение завершилось вечером воскресенья 30 июня.

Следующую демилитаризованную зону планируется создать в районе Мариуполя. Об этом сообщил замкомандующего ООС, руководитель подгруппы по вопросам безопасности в Минском процессе Богдан Бондарь.

Спор вокруг моста

Отведение войск в Луганской области вызвало разную реакцию. Самые главные опасения связаны с тем, что боевики, при поддержке ВС РФ, могут попытаться перейти в локальное наступление в этом районе.

В частности военный эксперт Михаил Жирохов напомнил, что Станица Луганская — это плацдарм на берегу Се­верского Донца. На его территории находится единственный сохранившийся на всем протяжении линии соприкосновения в Луганской области мост. Этот мост наполовину разрушен, хотя люди ходить по нему еще могут. Необходимость его восстановления называлась одной из причин отвода войск именно на этом участке.

Та самая переправа. После разрушения по мосту пока могут перемещаться только люди

По словам Михаила Жирохова, речь шла о "гуманитарной составляющей". Предполагалось, что ремонт моста позволит гражданам спокойно ходить на подконтрольную властям Украины территорию за медикаментами и более качественными продуктами.

Однако, по словам Жирохова, оккупационные власти настаивали на отводе наших войск для того, чтобы провести ремонт моста таким образом, чтобы он мог выдержать не только людей, но и тяжелую военную технику, например, БТРы или танки. Украинская же сторона настаивала на размерах, достаточных для переезда гражданского автомобиля — 2,6 метра в ширину и грузоподъемностью до 5 тонн.

Известный волонтер Серж Марко отмечает, что украинская сторона могла бы отремонтировать мост и без разведения войск.

"Или это русские будут мост восстанавливать? Тогда я уже могу сказать его параметры", — отмечает волонтер.

По его словам, подразделения боевиков стоят на высоте перед мостом. Эта позиция удобна для того, чтобы обстреливать и город, и позиции ВСУ.

"И эту высоту они не сдадут. Они ее и в 2016 году не собирались сдавать", — считает волонтер.

Такого же мнения придерживается и журналист Юрий Бутусов. Он отмечает, что высота в зону разведения не попадает.

"У врага по-прежнему сохраняются тактически выгодные позиции, а дистанция все равно позволяет доставать (подразделения ВСУ) из тяжелого пехотного вооружения, не говоря уже об артиллерии всех калибров", — пояснил Бутусов.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука не исключает, что под прикрытием "перемирия" пророссийские боевики могут планировать перейти мост возле Станицы Луганской. Тука припомнил ситуацию 2016 года, когда четверо боевиков вечером, за спинами гражданских, перешли Северский Донец и закрепились под уцелевшим перекрытием моста на берегу, который контролируется ВСУ.

"По непонятным причинам, никакой реакции со стороны наших военных тогда не было, что дало возможность боевикам устроить блокпост и взять под контроль мост", — рассказал замминистра.

"Все под контролем Украины"

Призывы "не разгонять зраду" тоже звучат. К примеру, волонтер Серж Марко обратил внимание на то, что Станица Луганская, на самом деле, — "одно из самых тихих мест на карте боевых действий".

Участник освобождения Славянска от боевиков Гиркина, полковник Влад Волошин, уверяет, что бояться наступления противника нечего. По его словам, украинские войска, отойдя от моста, закрепились на южной окраине Станицы, то есть сам населенный пункт по-прежнему под контролем ВСУ. При этом оставленные позиции могут быть заняты максимум,за 10 минут.

"Такие действия, по возвращению, детально отработаны военными — можете не сомневаться", — сообщил Волошин.

Он также добавил, что наступательная операция обошлась бы противнику "неоправданно дорого".

"Мост там не очень подходит для переброски мощной группировки, а сосредоточение сил для форсирования Северского Донца легко бы заметила и разведка, и наблюдатели ОБСЕ. И наш берег, хотя и пологий, но от реки до Станицы все же поднимается и местность там пересеченная. Поэтому обороняться и контратаковать нашим будет значительно проще, чем наступать противнику, который захочет закрепиться на другой стороне. Кроме того, резервы к нам могут подойти очень быстро, а плацдарм тщательно "пристрелян" артиллерией. Поэтому проведение такой операции вряд ли планируется российскими боевиками, хотя мы готовы к любому развитию событий", — пояснил Влад Волошин.

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