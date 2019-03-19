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Россия будет вынуждена разблокировать обмен пленных – Геращенко

Сегодня, 17:52

С момента захвата Россией в плен украинских моряков Киев боролся за внедрение против РФ санкций "азовского" пакета.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Россия будет вынуждена разблокировать обмен пленных – Геращенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/9c4/0b2/5c49c40b2e667.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/9c4/0b2/5c49c40b2e667.jpg Политика С момента захвата Россией в плен украинских моряков Киев боролся за внедрение против РФ санкций "азовского" пакета.

Россия будет вынуждена разблокировать обмен заложников и военнопленных моряков после президентских выборов в Украине, заявляет первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и отмечает, что "азовский" пакет санкций ЕС против РФ недостаточен.

"Украинская власть сегодня не может сказать точную дату, когда Путин (президент РФ Владимир Путин – Ред.) отдаст ребят. Мы убеждены, что после выборов Россия вынуждена будет разблокировать процесс заложников, политзаключенных, военнопленных. В то же время власть чувствует полную ответственность за социальную поддержку семей политзаключенных ", – сказала Геращенко во время посещения экспозиции" Возвращение домой "в поддержку захваченных украинских моряков во вторник.

По ее словам, от РФ нет никаких сигналов о готовности разблокировать процесс освобождения.

"Путин, который публично заявил, что кто угодно, только не Порошенко, до выборов не сделает ни одного шага, который мог бы восприниматься как успех украинской власти", - сказала первый вице-спикер в комментарии журналистам.

Геращенко отметила, что с момента захвата Россией в плен украинских моряков Киев боролся за внедрение против РФ санкций "азовского" пакета.

"На прошлой неделе Европейский Союз, США, Канада ввели такие санкции. Откровенно скажу: мы не считаем адекватными санкции Европейского Союза", - сказала она.

"В этом контексте мы приветствуем санкции Канады, которые уже добрались до ближайшего окружения Путина. Против них ввели в действие и персональные, и визовые санкции и определенные экономические", – добавила первый вице-спикер.

Геращенко также отметила, что Киев будет работать над усилением давления международного сообщества на РФ.

Ранее Геращенко озвучила основные требования Киева на переговорах в Минске.

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Тег Россия, Геращенко, Ирина Геращенко , обмен пленными

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Источник:

Интерфакс-Украина

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