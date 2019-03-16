Москва грозит отомстить Евросоюзу за "азовоский пакет" санкций

Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС, заявили в МИД РФ

МИД России. Фото из открытых источников.

Москва грозит отомстить Евросоюзу за "азовоский пакет" санкций //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f66/a79/5c3f66a7970c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f66/a79/5c3f66a7970c4.jpg 2019-03-16T12:53:00+02:00 Россия Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС, заявили в МИД РФ

Москва подготовит ответ на решение ЕС ввести "азовские санкции" против восьми российских военных, причастных к агрессии против Украины в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Об этом говорится в заявлении МИД России.

"Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС", - говорится в заявлении.

Российские дипломаты в очередной раз попытались возложить на Киев вину за конфликт в Керченском проливе.

"Полностью не соответствуют действительности утверждения ЕС о том, что Россия "нарушила международное право" и безосновательно применила силу", – говорится в заявлении.

В МИД РФ утверждают, что нападение с применением оружия на украинские корабли и захват моряков якобы был осуществлено "в полном соответствии с нормами международного права, Конституцией и действующим законодательством Российской Федерации".

Напомним, за агрессию на Азове в "черный список" Евросоюза попали следующие лица:

командиры кораблей "Изумруд", "Суздалец" и "Дон", которые участвовали в захвате украинских кораблей – Андрей Шипицын, Сергей Щербаков и Алексей Саляев;

сотрудники ФСБ Руслан Ромашкин, Андрей Шеин, Алексей Шатохин;

начальник пограничного управления ФСБ в аннексированном Крыму и Севастополе контр-адмирал Сергей Станкевич;

командующий войсками Южного военного округа РФ Александр Дворников.

Отмечается, что санкции не были наложены на заместителя директора погранслужбы России Геннадия Медведева, так как против этого выступила одна из стран ЕС.

Кроме того, продлены ранее введенные за аннексию Крыма и конфликт на Донбассе санкции против 163 российских граждан и 44 компаний.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и их экипажи – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. ГПУ показывала реконструкцию событий в Керченском проливе.

6 марта 2019 года Комитет постоянных представителей ЕС принял решение о введении санкций за агрессию в отношении украинских моряков и кораблей в районе Керченского пролива.

25 февраля за атаку в Керченском проливе в Украине семи военным РФ объявили о подозрении. Среди них оказались высокопоставленные офицеры российской армии – командующий войсками Южного военного округа РФ и командующий Черноморским флотом РФ.

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