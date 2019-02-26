Россия должна немедленно освободить украинских моряков – Волкер

Корабли должны иметь возможность проходить через Керченский пролив и следовать к портам в Азовском море

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине.

Россия должна немедленно освободить украинских моряков – Волкер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2df/72e/5c62df72e89b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2df/72e/5c62df72e89b7.jpg 2019-02-26T10:43:00+02:00 Политика Корабли должны иметь возможность проходить через Керченский пролив и следовать к портам в Азовском море

Российская Федерация должна немедленно освободить украинских моряков. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы не признаем нападения России на военные украинские корабли. Это незаконный акт и мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков. Мы хотим и стремимся, чтобы таких инцидентов в будущем не случалось. Через определенную коммуникацию надо, чтобы мирным путем корабли могли проходить через Керченский пролив и следовать к портам в Азовском море", - сказал он.

Напомним, ранее Курт Волкер представил сайт об агрессии России в Украине.

Ранее мы писали о том, что Курт Волкер пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу. По его словам, Москва уже четыре года ежедневно нарушает Минские соглашения: пункты документа "выполняются" Москвой с точностью до наоборот. Кроме того, не так давно Волкер заявил, что военной агрессией Россия пытается помешать европейскому курсу Украины и вернуть над ней полный контроль.

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