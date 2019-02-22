Волкер представил сайт об агрессии России в Украине
На веб-сайте изложена хронология событий от аннексии Крыма до захвата украинских кораблей в ноябре 2018 года
В четверг, 21 февраля, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер представил сайт об агрессии России в Украине. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Как отмечается в сообщении, на веб-сайте под названием Противодействие российской агрессии в Украине изложена хронология событий от аннексии Крыма до захвата украинских кораблей в ноябре 2018 года.
"Пожалуйста, посетите наш новый веб-сайт Противодействие российской агрессии в Украине − инновационную попытку использовать спутниковые снимки, карты и статистику, чтобы детализировать влияние российской агрессии в Украине"", − написал Волкер.
Ранее мы писали о том, что Курт Волкер пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу. По его словам, Москва уже четыре года ежедневно нарушает Минские соглашения: пункты документа "выполняются" Москвой с точностью до наоборот. Кроме того, не так давно Волкер заявил, что военной агрессией Россия пытается помешать европейскому курсу Украины и вернуть над ней полный контроль.
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