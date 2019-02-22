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Волкер представил сайт об агрессии России в Украине

Сегодня, 09:10

На веб-сайте изложена хронология событий от аннексии Крыма до захвата украинских кораблей в ноябре 2018 года

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине
Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине.
Волкер представил сайт об агрессии России в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d2c/d48/5c5d2cd481f57.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d2c/d48/5c5d2cd481f57.jpg Политика На веб-сайте изложена хронология событий от аннексии Крыма до захвата украинских кораблей в ноябре 2018 года


В четверг, 21 февраля, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер представил сайт об агрессии России в Украине. Об этом он сообщил в своем Twitter. 

Как отмечается в сообщении, на веб-сайте под названием Противодействие российской агрессии в Украине изложена хронология событий от аннексии Крыма до захвата украинских кораблей в ноябре 2018 года.

"Пожалуйста, посетите наш новый веб-сайт Противодействие российской агрессии в Украине − инновационную попытку использовать спутниковые снимки, карты и статистику, чтобы детализировать влияние российской агрессии в Украине"", − написал Волкер.

Ранее мы писали о том, что Курт Волкер пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу. По его словам, Москва уже четыре года ежедневно нарушает Минские соглашения: пункты документа "выполняются" Москвой с точностью до наоборот. Кроме того, не так давно Волкер заявил, что военной агрессией Россия пытается помешать европейскому курсу Украины и вернуть над ней полный контроль.

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Тег сайт, Украина, агрессия России, Волкер

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Источник:

Twitter

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