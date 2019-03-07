Россия должна вернуться в СЦКК: в ЕС сделали заявление по Донбассу

Европейцы недовольны тем, что наблюдателям ОБСЕ боевики регулярно мешают работать

Фото: ОБСЕ.

Россия должна вернуться в СЦКК: в ЕС сделали заявление по Донбассу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/136/cb1/5c8136cb16b2a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/136/cb1/5c8136cb16b2a.jpg 2019-03-07T17:25:18+02:00 Политика Европейцы недовольны тем, что наблюдателям ОБСЕ боевики регулярно мешают работать

Европейский Союз призвал Россию вернуть своих офицеров в Совместный центр координации и контроля по прекращению огня (СЦКК) на Донбассе, чтоб решить проблему препятствия работе наблюдателей ОБСЕ со стороны боевиков. Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства ЕС при ОБСЕ в Вене в Twitter.

Европейские дипломаты отмечают, что боевики регулярно препятствуют работе мониторинговой миссии и не исключено, что это делаться, чтобы что-то скрыть.

"ЕС призывает Россию вернуться в Совместный центр по контролю и координации и восстановить его функциональность. СЦКК в своей начальной организации играла важную роль в обеспечении безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ и способствовал преодолению препятствий, с которыми сталкивались патрули СММ. ЕС обеспокоен систематическими отказами в доступе со стороны поддерживаемых Россией вооруженных групп в южной части Донецкой области и в приграничных районах с Россией. Эти систематические отказы вызывают обоснованные подозрения, что от СММ ОБСЕ что-то скрывается", – говорится в заявлении.

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Также в Евросоюзе осудили ограничения в отношении ОБСЕ, которые в основном случались в районах, которые контролируют оккупационные войска.

"СММ ОБСЕ должна иметь полный, безопасный и защищенный доступ на всей территории Украины, в том числе в Крыму и на украинско-российской границе. Крым – это Украина", – отмечается в сообщении.

Напомним, 18 декабря в Министерстве иностранных дел заявили о прекращении работы российских военных в СЦКК. В российском внешнеполитическом ведомстве это связали со вступлением в силу с 1 января 2018 года биометрического контроля для россиян.

В Кремле назвали условие для возвращения российских офицеров в СЦКК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва якобы готова вернуть РФ в СЦКК, но недовольна условиями для работы российских военных.

В свою очередь экс-замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко объяснял, зачем Россия вышла из СЦКК. Он считает, что Кремль может разыграть эту ситуацию ради продвижения своего варианта по миротворцам.

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