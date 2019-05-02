Россия готовит почву для открытого вторжения на Донбасс – МИД

Москва сделала намеренный шаг к уничтожению Минских соглашений, заявил дипломат

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Решение Кремля об упрощенном порядке предоставления российского гражданства украинцам на Донбассе имеет целью легитимизацию военного присутствия России и создание правовой основы для открытого применения вооруженных сил РФ против Украины. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает Укринформ.

"Этот указ является грубым нарушением принципов суверенитета, территориальной целостности и политического единства Украины, а также мощным ударом по Минским договоренностям. Мы решительно осуждаем этот акт Кремля, который в юридическом плане является недействительным и ничтожным, а также не изменит принадлежность к украинскому гражданству жителей оккупированных районов Донбасса. Очевидно, что Российская Федерация прибегла к незаконной выдаче российских паспортов с целью оправдать и легитимизировать свое военное присутствие на оккупированных частях Донбасса", - заявил украинский дипломат.

По его словам, страны-участницы ОБСЕ хорошо знакомы с тем, как Россия пытается отрицать очевидные факты для сокрытия своего военного вторжения на Донбасс.

"Но сейчас, с этой так называемой "паспортизацией", она пытается создать правовую основу для открытого применения вооруженных сил РФ против Украины", - подчеркнул Прокопчук.

Прокопчук также обратил внимание на то, что указ был подписан Путиным сразу после проведения свободных и демократических выборов в Украине, что "свидетельствует о главной цели России – дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Украине в период после".

"Россия сделала намеренный шаг к уничтожению Минских договоренностей и несет ответственность за последствия", - подчеркнул он.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке". Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак намекал, что за получение "путинских паспортов" могут лишить гражданства Украины. По его мнению, предатели Украины из "Л/ДНР" с российским паспортом смогут избежать уголовного преследования.

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