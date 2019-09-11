Россия хочет убраться с Донбасса: в США назвали причины

Уильям Тейлор. Фото: посольство США

Ранее поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор называл единственного человека, способного остановить войну на Донбассе, а теперь он отмечает, что Кремль заинтересован в уходе с востока Украины, так как оккупантам это очень дорого обходится.

Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки".

Он увидел признаки того, что россияне и, в частности, Кремль хотели бы уйти с Донбасса.

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"Я вижу признаки того, что экономическое бремя, которое россияне чувствуют – и речь идет не только о санкциях, но санкции также, потому что санкции таки имеют реальное влияние на каждого из россиян и на российскую экономику – так вот, бремя, которое платит российское правительство и российский народ, сказывается на их экономике. Потому что им приходится платить за свои войска на Донбассе, за поддержку своих служб на Донбассе и в Крыму. И цена Донбасса и Крыма для россиян в дополнение к цене санкций ведут меня к мысли, что они хотели бы убраться с Донбасса", – сказал Тейлор.

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Дипломат считает, что, необходимо продолжить санкционное давление на Москву и переговоры в любом формате для достижения положительного для Украины результата.

"Потому диалог вроде бы идет хорошо между президентами Зеленским и Путиным. Если этот формат сработает, то это замечательный формат, ибо мы имеем двух людей, которые должны прийти к согласию о том, чтобы россияне оставили Донбасс, и чтобы они, в конце концов, оставили Крым", – добавил поверенный в делах США в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", в последнее время обсуждается возможность расширения переговоров по Украине за счет новых игроков. Тейлор объяснил, когда США и Британия присоединятся к переговорам "Нормандской четверки".

На днях стало известно, когда президент Владимир Зеленский совершит визит в США: Подробней в сюжете:

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