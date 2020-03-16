Чувствительный вопрос: в России считают, что Европа теряет больше от санкций

Путин сделал такие выводы, ссылаясь на сокращение в странах Европы рабочих мест

В России полагают, что потери Европы от антироссийских санкций более чувствительны для европейцев, чем для россиян. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

"Европа примерно столько же потеряла, по их же собственным оценкам, [как и Россия]. Они теряют даже более чувствительные вещи", – предположил он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

В качестве примера глава РФ привел сокращение в странах Европы числа рабочих мест, которые якобы перестали быть необходимыми из-за снижения товарооборота с Россией.

"У нас самая низкая безработица за всю историю сейчас. В этом плане мы ничего не потеряли", – заверил Путин.

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По его словам, санкции приносят негативные последствия для обеих сторон.

"Плохо, что это перекашивает все экономическое мировое и европейское пространство. И конкуренция должна быть естественной, без всяких внешних ограничений", – заявил он.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщил о том, что Россия потеряла в результате санкций около 50 млрд долл., но смогла их компенсировать, в том числе благодаря импортозамещению.

Российская космическая программа постоянно сталкивается с проблемами, а запуски ракет откладываются на неопределенные сроки, потому что США наложили на РФ экономические санкции за оккупацию Крыма и запретили использовать американские космические технологии.

Напомним, президент США Дональд Трамп также продлил на год срок действия санкций, введенных в отношении России в связи с ситуацией в Украине. Речь идет об ограничениях против РФ, принятых в сентябре 2018 года и еще администрацией президента США Барака Обамы в 2014 году.

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