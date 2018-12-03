Россия хочет захватить Мариуполь и Бердянск: у Путина ответили на слова Порошенко

Песков цинично заявил, что россияне никогда ничего не захватывали и обвинил Киев в провокации

В Кремле назвали абсурдными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что в планах России все еще есть захват Мариуполя и Бердянска, чтобы прорубить "сухопутный коридор" в оккупированный Крым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля даже не постеснялся сказать журналистам, что Россия ничего никогда не захватывала и таких намерений нет и впредь.

"Это абсолютно абсурдное заявление. Собственно, еще одна попытка каким-то образом провоцировать напряженность. Понятно, что, скорее всего, такие попытки, к нашему сожалению, будут продолжаться по мере приближения выборов в Украине. Россия никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никуда не прокладывает. Это абсолютно беспочвенное заявление и обвинение", – подчеркнул Песков.

На днях Порошенко заявлял, что Россия пытается пробить "сухопутный коридор" в Крым, захватив Мариуполь и Бердянск. А последние события в Керченском проливе с нападением россиян на украинские корабли лишь подтверждают агрессивные намерения Москвы.

Отметим, что идею захвата прибережных регионов Украины уже давно приписывают Кремлю, однако не раз говорилось, что Россия вряд ли осилит этот сценарий. Так, военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, хватит ли у Путина сил пробить "сухопутный коридор" в Крым. По его мнению, силы у РФ для начала крупномасштабной войны есть, но Кремль не пойдет на новое обострение.