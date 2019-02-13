Россия нарушила Минские соглашения сразу после их подписания – Ельченко

Постпред Украины в ООН четко ответил российскому дипломату и обвинил в невыполнении договоренностей

Россия нарушила Минские соглашения сразу после их подписания – Ельченко 2019-02-13T11:32:00+02:00 Политика Постпред Украины в ООН четко ответил российскому дипломату и обвинил в невыполнении договоренностей

Россия в 2015 году нарушила Минские соглашения сразу после их подписания, захватив украинский город Дебальцево. Об этом заявил на Совете безопасности ООН постпред Украины при организации Владимир Ельченко, сообщается на сайте представительства Украины в ООН

Ельченко выступал после постпреда РФ Василия Небензи. Российский дипломат решил процитировать положения "Минска", на что украинский дипломат рассказал о грубом нарушении Москвой этих самых договоренностей.

"В частности, российские войска атаковали и захватили город Дебальцево 16-18 февраля 2015 года сразу же после подписания лидерами Украины, России, Германии и Франции минского пакета мер, предусматривающего всеобъемлющее прекращение огня 15 февраля. Логика Минских соглашений предусматривает немедленное выполнение первоначальных положений по безопасности – прекращение огня и вывод тяжелых вооружений", – заявил Ельченко.

Он напомнил участникам Совбеза, что с 2015 года Россия 18 раз фактически саботировала выполнение соглашений о прекращении огня – было зарегистрировано более 54 тысяч случаев нарушений прекращения огня.

"Почти в шести тысячах случаев российские войска использовали вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Во время последнего перемирия позиции украинских сил были обстреляны 314 раз, из которых 63 раза – с использованием артиллерийских систем, запрещенных Минскими соглашениями", – добавил постпред Украины.

Напомним, во время своего выступления Ельченко также рассказывал, что на Донбассе с боевиками работают более 2 тысяч российских кураторов, а всего местных 35 тысяч боевиков поддерживают около 100 тысяч российских военных на Донбассе и вблизи украинской границы.

В свою очередь спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу. По его словам, Москва уже четыре года ежедневно нарушает Минские соглашения: пункты документа "выполняются" Москвой с точностью до наоборот – обстрелы боевики не прекращают, оружие не отводят.

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