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Россия не выполнила требование Морского трибунала: Климкин озвучил последствия

25 июня, 19:51

Украина готовится обратиться к G20, ЕС, ООН и другим организациям

Павел Климкин
Павел Климкин. Фото: AFP

Украина обратилась к членам клуба "Большой двадцатки" и Европейского союза с просьбой повлиять на Россию, чтобы она освободила 24 украинских моряков, взятых в плен 25 ноября прошлого гола.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, напомнив, что 25 июня подошел к концу срок, который отвел России Международный трибунал ООН по морскому праву на реакцию на постановление об освобождении моряков и отпустить их.

"Подписал письма министрам иностранных дел стран G20 и ЕС. Призываю во время следующей встречи "двадцатки" в Осаке применить все возможные рычаги с целью влияния на РФ для освобождения украинских моряков", – пишет он.

Климкин напомнил о намерении Вашингтона не проводить встречи президентов РФ и США до освобождения пленных моряков.

"По окончании срока у нас есть не только моральное, но и юридическое право выносить вопрос (освобождения моряков – ред.) на рассмотрение ООН и других международных организаций", – подчеркнул глава украинского МИД.

По словам Климкина, в данной ситуации у Москвы остается лишь два выхода: либо выполняет решение международного арбитража, либо показать, что РФ не выполняет Конвенцию по морскому праву.

"Поэтому с нашими друзьями и партнерами будем говорить о необходимости ограничения военного сотрудничества с РФ и отсутствии каких-либо причин, чтобы уважать ее иммунитеты. И о многом другом тоже", – резюмирует глава украинской дипломатии.

Напомним, ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отказывается выполнить требование Международного трибунала по морскому праву.


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Тег Россия, Климкин, агрессия России, пленные моряки, Трибунал ООН

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