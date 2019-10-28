До конца года их точно передадут, уверен Николай Полозов

МБАК "Никополь". Фото: glava.rk.gov.ru

Украинская сторона ожидает передачи кораблей, захваченных Россией у Керченского пролива в ноябре 2018 года. По информации адвоката освобожденных украинских военных моряков Николая Полозова, российские власти готовы их передать, однако этому мешает техническое состояние катеров.

Об этом Полозов рассказал в комментарии корреспонденту Крым.Реалии.

"До сих пор Россия не выполнила приказ Международного трибунала в части возврата кораблей. Но, по моей информации, в этом деле есть подвижки, корабли российские власти готовы передать. Единственная проблема – это техническое состояние самих кораблей. Поэтому сейчас, по моей информации, их приводят в такое состояние, чтобы они могли быть на плаву и мы ожидаем, что до конца года их точно передадут", – сообщил Полозов.

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Новости "Сегодня" сообщали, что в начале сентября именно Николай Полозов заявил, что Россия готовится передать Украине захваченные в Керченском проливе корабли .

Напомним, что в атаке на украинские суда были задействованы и катера Пограничной службы ФСБ РФ, которые брали на таран украинский корабль, и армейская авиация, которая открывала огонь.

В тренде Россия пока не может вернуть Украине захваченные корабли: адвокат назвал причину

Подробнее о всей операции агрессора против украинских кораблей смотрите в реконструкции событий в Керченском проливе 25 ноября 2018 года:

Напомним, что в результате нападения россиян были захвачены украинские МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь" вместе с 24 членами экипажей.

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