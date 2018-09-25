Россия получила от Украины ноту о непродлении Договора о дружбе

Накануне временный поверенный в делах Украины занес в МИД РФ присланный из Киева документ

Российское внешнеполитическое ведомство подтверждает получение от украинских властей официального уведомления о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами.

Об этом, как пишет ТАСС, сообщил директор Второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко.

"Ноту нам принес в понедельник временный поверенный [в делах Украины]", – сказал он.

Напомним, как мы уже сообщали, 21 сентября МИД Украины направил Москве официальную ноту, в которой сообщил об отказе продлевать Большой договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Перед этим президент Петр Порошенко поручил МИДу донести до мира в качестве официального документа Генеральной ассамблеи ООН решение Киева о непродлении договора.

Кроме того, мы также публиковали мнение интеллектуалов насчет денонсации договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 4 декабря 2003 года.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. Большой договор), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в этом году заканчивается срок действия договора.