Россия пролетает: в МИД сделали важное уточнение по второму гражданству

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В случае введения в Украине нормы о двойном гражданстве, закон не будет распространяться на владельцев российских паспортов, ведь украинское законодательство будет запрещать получение гражданства государства-агрессора.

Об этом заместитель министра иностранных дел Василий Боднар рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

"Что касается РФ, будет предохранитель – гражданство государства-агрессора не может быть предметом регулирования этого закона. У нас есть отдельное законодательство, которое, во-первых, не признает незаконные действия РФ на оккупированных территориях по паспортизации граждан Украины", – объяснил дипломат.

"Во-вторых, в этом законопроекте исключение составят государства-поставщики нелегальных мигрантов, а также РФ. Это также важный компонент, поскольку мы не можем позволить открыть двери для потока нелегальных мигрантов, которые мы пытаемся закрывать, введя безвизовый режим с ЕС. Как известно, это было одно из предварительных условий для введения безвиза", – добавил замминистра иностранных дел.

Напомним, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба поддержал легализацию двойного гражданства в Украине.

Однако он подчеркнул: "Двойное гражданство не должно ни при каких обстоятельствах применяться к стране-агрессору". Он считает, что Украина имеет полное право на подобное исключение.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "До конца года хотим разработать изменения в законы о двойном гражданстве": интервью с замглавы МИД".

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