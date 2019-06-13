Россия пытается ухудшить позицию Зеленского перед визитом в Германию и Францию – Климкин

Москва снова нарушила договоренность по разведению сил на Донбассе не просто так, объяснил министр

Фото: president.gov.ua

Накануне визита Владимира Зеленского во Францию и Германию Россия пытается ухудшить позиции украинского лидера в вопросе урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сказал на совместной с председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком пресс-конференции министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, Россия не случайно сорвала договоренности по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской.

"Мы говорили о том, каким образом российская сторона мешает дальнейшему размежеванию. Вы прекрасно понимаете, что сейчас происходит. Мы договорились о разграничении возле Станицы Луганской, но тактика российской стороны очень понятна и банальна, она пытается ухудшить позиции украинской стороны и, в частности, президента Зеленского перед визитами в Берлин и Париж, чтобы обвинить, что разграничение происходит на фоне обстрелов", – сказал Климкин.

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Министр подчеркнул, что Москвы делает эти "трюки", чтобы склонить Киев к прямым переговорам с боевиками.

Ка сообщали новости "Сегодня", 5 июня на переговорах в Минске были достигнуты новые договоренности по отводу вооружения на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Однако спустя пару дней контролируемые Россией боевики сорвали договоренность о разведении сил на Донбассе. Хотя украинская армия со своей стороны полностью готова к процессу отвода сил.

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