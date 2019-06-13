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АП озвучила детали визита Зеленского в Германию и Францию

13 июня, 14:42

Глава государства в ближайшие дни отправится во второй свой зарубежный вояж

Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский 17 и 18 июня посетит Францию и Германию. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что украинский лидер проведет ряд встреч, в том числе с высшим руководством этих стран.

"Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Французскую Республику, а 18 июня – Федеративную Республику Германия. Программой визитов предусмотрены встречи с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также представителями бизнеса", – говорится в анонсе.

Как сообщали новости "Сегодня", официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что во время визита в Германию с президентом Украины встретится немецкий канцлер Ангела Меркель.

Напомним, если с Меркель Зеленский общался только по телефону, то с президентом Франции Эммануэлем Макроном он уже успел увидеться еще во время избирательной кампании в Украине. На тот момент еще кандидат в президенты Украины приехал в Париж вместе со своей делегацией. Позже Зеленский рассказывал, что ему понравилась встреча с Макроном.


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Тег Германия, Франция, визит, Зеленский

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Сегодня

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