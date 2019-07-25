Россия расширяет влияние в Черноморском регионе: эксперты указали на проблему

Эксперт рнассказал, ка агрессор пытается легализовать аннексию украинского Крыма

Фото: facebook.com/bf.pressa.

Россию уже признавали главной угрозой странам Причерноморья, но, несмотря на это, россияне продолжит расширять свое влияние в черноморском регионе и Запад должен реагировать, пока еще не поздно. Об этом на брифинге "Черноморская безопасность: новые вызовы" рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

"Россия продолжает делать свое. Она видит новое окно возможностей. И будет делать все, чтобы усилить давление на Украину ... Она не будет останавливаться на Азовском море. Она продолжает испытывать подобную модель в северо-западной части Черного моря...", – считает он.

Гончар отметил, что, несмотря на подавляющее большинство стран НАТО и союзников в этом регионе, РФ продолжает там доминировать.

"В Черном море доминирует Россия, потому что ей это позволяют. В частности речь идет о влиянии на функционирование систем GPS. И она это делает ", – сказал эксперт и добавил, что России не нужно спускать это с рук, иначе безнаказанность породит дальнейшие действия.

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В свою очередь исполнительный директор Центра глобалистики Виталий Мартынюк отмечает, что Москва пытается расширить зону своего влияния не только политическими путями, но и даже с помощью туризма. Таким образом агрессор пытается легализовать и аннексию Крыма.

"Для этого Россия организует поездки представителей других стран в Крым, чтобы не показать его изолированность. Кроме того, она ищет контакты с черноморским странами. Россия тесно пытается сотрудничать с Анкарой и Софией … Да, на Booking Крым выглядит, как белое пятно, а на TripAdvisor – нет. Это проблема. Это способствует признанию", – сказал он.

Эксперт добавил, что Украина должна требовать международной сплоченности.

"Международная сплоченность – это то, чего боится Россия. Это важно для их электората. Путин переживает из-за того, как он выглядит", – добавил Мартынюк.

Как сообщали новости "Сегодня", министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на заседании совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), что ситуация в Черноморском регионе в последнее время деградировала. Несмотря на агрессию России в Черном море, глава МИД РФ цинично отмечает, что Причерноморье не должно быть ареной для политических баталий, тем более сведения счетов.

В свою очередь Киев призвал ОЧЭС наказать Россию за эскалацию в Черноморском регионе. Украинский дипломат напомнил странам Причерноморья о военных провокациях россиян в Черном и Азовском морях.

Отметим, что главная военная провокация произошло в ноябре 2018 года, когда в Керченском проливе россияне напали на украинские корабли, обстреляли их и захватили вместе с 24 членами экипажей.

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