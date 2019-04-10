Россия сорвала в Минске переговоры по Донбассу

Москва продолжает шантажировать Украину требованием переговоров с боевиками, отметила Геращенко

Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Россия сорвала в Минске переговоры по Донбассу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/13f/046/5c613f046e62a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/13f/046/5c613f046e62a.jpg 2019-04-10T14:20:00+03:00 Политика Москва продолжает шантажировать Украину требованием переговоров с боевиками, отметила Геращенко

Российская делегация сорвала заседание политической и экономической подгрупп Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске. Об этом сообщила в Facebook вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

По ее словам, сегодня в Минске проходят заседания ТКГ и четырех подгрупп, но уже начались проблемы.

"Получила информацию из Минска от коллег – российская сторона под надуманными предлогами сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп. Представители РФ отказываются от работы в трехстороннем формате с ОБСЕ, шантажируют Украину требованием "прямого диалога с ОРДЛО", и ждут результатов выборов в Украине", – написала Геращенко.

Кроме того, российская сторона в очередной раз отказалась обсуждать вопрос освобождения заложников и политзаключенных до выборов.

Отметим, в конце марта Украина сделала новое предложение России по обмену заложниками. Геращенко рассказала, что Киев готов освободить 25 россиян ради возвращения украинских политзаключенных домой.

Напомним, в феврале в Минске состоялся откровенный разговор представителей Украины и России. Представитель Украины Евгений Марчук с переговорщиком от России Борисом Грызловым обсудили вопросы по Донбассу. "Мы говорим очень откровенно и говорим такое, что может не нравиться заранее. А потом, когда исчерпывается на таком уровне переговорный процесс, при необходимости мы приглашаем представителей ОРДО-ОРЛО", – говорил Марчук.

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