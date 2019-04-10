Россия сорвала в Минске переговоры по Донбассу
Москва продолжает шантажировать Украину требованием переговоров с боевиками, отметила Геращенко
Российская делегация сорвала заседание политической и экономической подгрупп Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске. Об этом сообщила в Facebook вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.
По ее словам, сегодня в Минске проходят заседания ТКГ и четырех подгрупп, но уже начались проблемы.
"Получила информацию из Минска от коллег – российская сторона под надуманными предлогами сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп. Представители РФ отказываются от работы в трехстороннем формате с ОБСЕ, шантажируют Украину требованием "прямого диалога с ОРДЛО", и ждут результатов выборов в Украине", – написала Геращенко.
Кроме того, российская сторона в очередной раз отказалась обсуждать вопрос освобождения заложников и политзаключенных до выборов.
Отметим, в конце марта Украина сделала новое предложение России по обмену заложниками. Геращенко рассказала, что Киев готов освободить 25 россиян ради возвращения украинских политзаключенных домой.
Напомним, в феврале в Минске состоялся откровенный разговор представителей Украины и России. Представитель Украины Евгений Марчук с переговорщиком от России Борисом Грызловым обсудили вопросы по Донбассу. "Мы говорим очень откровенно и говорим такое, что может не нравиться заранее. А потом, когда исчерпывается на таком уровне переговорный процесс, при необходимости мы приглашаем представителей ОРДО-ОРЛО", – говорил Марчук.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Россия сорвала в Минске переговоры по Донбассу". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Геращенко прокомментировала визит координатора ОБСЕ в Донецк
Кадры, где посол обнимает оккупационную "власть", вызвали острую реакцию
Россия будет вынуждена разблокировать обмен пленных – Геращенко
С момента захвата Россией в плен украинских моряков Киев боролся за внедрение против РФ санкций "азовского" пакета.