Россия созывает видеоконференцию по Крыму: Украина отреагировала

В марте Совет безопасности ООН обсуждал ситуацию в Крыму, где осудили Россию за оккупацию полуострова. Теперь же Москва зашла с другой стороны – на 21 мая созывает видеоконференцию по ситуации в Крыму, чтобы как-то компенсировать свой мартовский провал.

Об этом рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает "Укринформ".

"Украина вместе с партнерами еще 6 марта провела неформальное заседание членов СБ ООН по формуле Арриа, посвященное ситуации в Крыму. Тогда международное сообщество осудило Россию за временную оккупацию украинского полуострова и нарушения прав человека. Чтобы хоть как-то оправдать свой провал в марте, российская делегация не нашла ничего лучшего, как воспользоваться "ноу-хау" Украины и партнеров и организовать неформальную интернет-дискуссию по Крыму для членов Совбеза и приглашенных лиц", – отметил он.

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По словам Кислицы, Россия пригласила к участию в видеоконференции так называемых представителей "гражданского общества и СМИ" Крыма. Также Москва пыталась пригласить представителей оккупационных "властей" полуострова, которые находятся под санкциями "но Украине и ее партнерам удалось это предотвратить".

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"Россия в очередной раз пытается выстрелить себе в ногу. Сразу хочу всех успокоить. Ничего нового мы не услышим. Россияне и их "ряженые" актеры зачитают очередную мантру о "добровольном воссоединении крымского народа с РФ", а международное сообщество повторит базовые истины, где: а) Крымский полуостров – временно оккупирован; б) Россия – государство-оккупант; в) оккупационная власть должна прекратить нарушения прав человека", – сказал дипломат.

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Постпред Украины в ООН успокоил, что ни о каком признании аннексии Крыма и речи не может быть, но указал на циничный момент со стороны России – оккупанты инициируют международное мероприятие через несколько дней после 76-й годовщины сталинской депортации крымскотатарского народа, а также при том, что репрессии и сейчас продолжаются против коренных жителей Крыма.

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Как сообщали новости "Сегодня", в 18 мая, в День жертв геноцида крымских татар, мир напомнил России, что Крым – это Украина. Множество стран призвало прекратить оккупацию и репрессии против коренного населения полуострова.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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