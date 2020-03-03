Совбез ООН обсудит ситуацию в Крыму: названа дата заседания

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в оккупированном Крыму. Заседание о нарушениях прав человека на аннексированном Россией полуострове состоится в пятницу, 6 марта. Об этом рассказал сообщил представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, сообщает "Укринформ".

"В пятницу состоится заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арри по ситуации в Автономной Республике Крым и г. Севастополь. Инициаторами выступили Украина и страны-партнеры – Эстония, США, Германия, Франция, Великобритания и Бельгия", - сказал дипломат.

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По его словам, встреча начнется в 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву. – Ред.). В планах украинской стороны – обнародовать факты нарушений прав человека на полуострове и ознакомить членов Совбеза с мерами, которые принимает Украина для защиты населения на оккупированных территориях.

Напомним, 20 февраля на заседании Генассамблеи ООН, которое созвал официальный Киев по теме "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в Украине нет оккупированных территорий.

А тем временем США заявили, что будут сохранять санкции в отношении России до тех пор, пока Москва не откажется от аннексированного Крыма.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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