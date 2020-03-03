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Совбез ООН обсудит ситуацию в Крыму: названа дата заседания

3 марта, 08:12

Тина Наринецкая

Инициаторами встречи стали Украина и страны-партнеры

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в оккупированном Крыму. Заседание о нарушениях прав человека на аннексированном Россией полуострове состоится в пятницу, 6 марта. Об этом рассказал сообщил представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, сообщает "Укринформ".

"В пятницу состоится заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арри по ситуации в Автономной Республике Крым и г. Севастополь. Инициаторами выступили Украина и страны-партнеры – Эстония, США, Германия, Франция, Великобритания и Бельгия", - сказал дипломат.

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По его словам, встреча начнется в 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву. – Ред.). В планах украинской стороны – обнародовать факты нарушений прав человека на полуострове и ознакомить членов Совбеза с мерами, которые принимает Украина для защиты населения на оккупированных территориях.

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Напомним, 20 февраля на заседании Генассамблеи ООН, которое созвал официальный Киев по теме "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в Украине нет оккупированных территорий.

А тем временем США заявили, что будут сохранять санкции в отношении России до тех пор, пока Москва не откажется от аннексированного Крыма.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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Россия Крым Совбез ООН заседание оккупация Украина

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