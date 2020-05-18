В День жертв геноцида крымских татар мир напомнил России: Крым – это Украина

В День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, который в Украине ежегодно отмечается 18 мая, ряд иностранных государств также почтил память депортированного народа.

В частности, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин к 76-ой годовщине начала депортации потребовала у России немедленно вернуть Украине контроль над Крымским полуостровом.

"Соединенные Штаты не признают и не признают аннексию Крыма Россией. Наши санкции в отношении Крыма будут оставаться до тех пор, пока Россия вернет полуостров под контроль Украины. Наше обязательство по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимым. Мы призываем Россию прекратить снова причинять страдания жителям Крыма, прекратить призыв в своих вооруженных сил в Крыму и немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом. Мы поддерживаем Украину и еще раз заявляем, что Крым – это Украина", – заявила она.

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В свою очередь, глава МИД Турции Хами Аксой напомнил о том, что большая часть из 250 тысяч депортированных крымских татар потеряли свои жизни или во время депортации, или в изгнании, а также, что Анкара выступает против несправедливого обращения с коренным населением Крыма.

"По этому поводу, мы вновь подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности Украины", – говорится в заявлении.

А вот министры иностранных дел Украины, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Польши выступили с совместным заявлением, в котором открыто осудили советские и российские репрессии против крымских татар.

Они также почтили память жертв депортации, выразили поддержку крымскотатарскому народу в его борьбе за свои права и осудили агрессивную политику РФ в отношении Украины.

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"Призываем Россию прекратить нарушение фундаментальных принципов международного права, в полной мере выполнить резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина, и требования международного сообщества относительно деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. Какие бы попытки не делала Россия для легитимизации оккупации полуострова, факт остается безоговорочным: Крым – это Украина", – заключают министры.

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Не остался в стороне и Евросоюз в целом.

"Сегодня мы вспоминаем советскую депортацию крымских татар с их родины. Мы помним всех пострадавших. ЕС призывает Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму. ЕС не признает незаконную аннексию полуострова Россией", – написали в этот день в Twitter представительства ЕС в Украине, прекрпив хештег "КрымЭтоУкраина".

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Аналогичный меседж опубликовали и в Twitter посольства Канады, а посол Оттавы Лариса Галадза назвала депортации, подобные тем, которые пережили крымские татары, "насилием над душой, ущерб от которого длится несколько поколений".

"Сегодня в оккупированном Россией Крыму продолжаются нарушения прав человека. Мы вместе помним прошлое и осуждаем продолжающееся сегодня", – написала она в своем микроблоге.

Напомним, ранее в этот день президент Владимир Зеленский тоже вспомнил тех, кто пережил страшное преступление советской власти – принудительную депортацию из Крыма тысяч людей.

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