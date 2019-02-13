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Поведение России надоело Западу: эксперт объяснил причину

Сегодня, 21:12

Санкции против России продолжатся или даже могут усилиться, говорит Виталий Бала

Поведение Кремля надоело Западу
Поведение Кремля надоело Западу. Фото: AFP
Поведение России надоело Западу: эксперт объяснил причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3ee/6d8/5c63ee6d89cc0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3ee/6d8/5c63ee6d89cc0.jpg Политика Санкции против России продолжатся или даже могут усилиться, говорит Виталий Бала

Постоянным членами Совета безопасности ООН – Великобритании, США и Франции – надоело поведение России, которая постоянно обвиняет Украину в нарушении Минских договоренностей, однако сама ничего не делает для их соблюдения.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

По его словам, в рамках этой площадки России не удастся обвинять Украину в подпитывании вооруженного конфликта на Донбассе.

"Россия своим поведением уже всем так надоела, что доверие к РФ постоянных членов Совета безопасности ООН равно, наверно, нулю. Западные страны четко видят, что происходит. И попытки России в той или иной степени переложить на Украину вину за невыполнение Минских договоренностей в этом формате, по моему мнению, не получится никак. И очередное заседание Совета безопасности ООН это нам показало. Они возлагают на Россию невыполнение Минских договоренностей", – говорит Бала.

Но, несмотря на это, Россия не изменит свое поведение и не начнет выполнять Минские соглашения. В связи с этим санкции против РФ будут продолжаться, считает политолог.

"Пока я не вижу никаких тенденций, чтобы Россия начала выполнять Минские договоренности, начиная с первого пункта – это прекращение огня (на Донбасс. – Ред.). Им это невыгодно. Надо держать ситуацию напряженной перед выборами. Я не вижу, что это заседание даст какой-то толчок. В первую очередь, все зависит от России, а она демонстрирует, что не хочет ничего делать. В связи с этим санкции будут продолжаться, возможно, даже усиливаться", – продолжает политолог.

Как считает эксперт, Россия будет идти на такие риски, чтобы удержать Украину и не допустить дальнейшего сближения с Европой.

"Россия хочет, чтобы Украина не шла в направлении Европы. И вопрос Донбасса – это один из таких "крючков", который держит Украину. Путин неоднократно заявлял, что он ни о чем не будет договариваться перед выборами. Он ждет выборов. И это заседание вряд изменит мнение Путина", – суммирует эксперт.

Напомним, 12 февраля прошло заседание Совета безопасности ООН, которое было созвано по инициативе России. Поводом стала  четвертая годовщина подписания Минских договоренностей. Но во время заседании европейские страны назвали Россию агрессором и признали, что в Украине нет внутреннего конфликта.

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Тег Россия, ООН, Совбез ООН, агрессия, бала

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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