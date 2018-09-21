"Россия так и не поняла последствий": в США указали на важный просчет Путина в Украине

Планы президента РФ Владимира Путина по Украине провалились, а своей агрессией только объединил украинцев, сделал страну сильней и более национально ориентированной.

Такое мнение высказал в интервью телеканалу "112 Украина" спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер.

"Во-первых, Россия действительно думает, что она имеет право решать, кому управлять Украиной. В США считают, что украинцы должны сами определить, кто может стать во главе Украины", – сказал он.

Волкер объяснил, что все потуги Кремля разъединить Украину обрушились против России, а украинцев это наоборот объединило.

"Второе: Россия так и не поняла последствий своего вторжения. Потому что сейчас Украина более объединенная, более национально ориентированная, более прозападная и более антироссийская страна, чем когда-либо прежде. Чем больше Россия пытается влиять, тем больше сопротивляются украинцы, потому что гордятся страной. Мы хотим, чтобы украинцы сами строили сильную демократию. Строили сильную экономику, обеспечили безопасность в пределах своих границ. И мы хотим, чтобы Россия оставалась в своих пределах", – подчеркнул американский дипломат.

Дипломат добавил, что главный план для Украины – это стать успешной страной, а чем громче будут успехи, тем больше шансов на реинтеграцию оккупированных территорий

Также ранее Курт Волкер говорил о еще одной ошибке Путина. По его словам, русскоязычное население Донбасса страдает исключительно от действий России, и русскоговорящие граждане хотят жить в Украине, и им не нужна "защита" российского лидера.

Как мы писали, Волкер четко заявил – именно Россия нарушила Будапештский меморандум, вторгнувшись в Украину. Страны-гаранты безопасности украинцев должны быть больше ответственны за российскую агрессию против Украины, считает он.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, войны выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, за период с 14 апреля 2014 до 15 мая 2018 года на Донбассе погибли, по меньшей мере, 2725 гражданских лиц: 1568 мужчин, 961 женщина, 93 мальчика, 47 девочек.