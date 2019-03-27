Россия угрожает не только Украине, а Европе и США: адмирал раскрыл детали

Командующий ВМС США в Европе и Африке рассказал, какие именно действия России беспокоят Америку

Фото: Flickr

Россия угрожает не только Украине, а Европе и США: адмирал раскрыл детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b83/a30/5c9b83a30abd9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b83/a30/5c9b83a30abd9.jpg 2019-03-27T16:07:00+02:00 Политика Командующий ВМС США в Европе и Африке рассказал, какие именно действия России беспокоят Америку

Политика России ежедневно становится все более агрессивной, что проявляется в ее попытках взять контроль над Азовским морем, считает командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.

"В течение последних пяти лет Россия пыталась перекроить границы с помощью силы и осуществила довольно значительное военное усиление. Крупнейшими примерами этого являются незаконная аннексия Россией отнятого у Украины Крыма, и ее попытка взять контроль над Азовским морем. Меня это беспокоит", – заявил он, напомнив о препятствиях, которые Россия создает не только для доступа к морю Украины, но и грузовых судов других стран.

Американский адмирал обратил внимание и на рост "словесных угроз" со стороны России.

"Россия угрожает нанести удары по американским объектам, угрожает кораблям в Северном море и Северном Ледовитом океане, если ее не уведомят за 45 дней о намерении пересечь Северо-Западный проход. Это просто не соответствует Конвенции ООН по морскому праву в вопросе беспрепятственного плавания. Поэтому от Арктики до Черного моря и восточной части Средиземноморского региона действия и заявления России стали более провокационными", – подчеркнул Фогго.

Военный отметил и то, что агрессия России касается не только Украины, а стала "угрозой региону, Европе, США и стабильности международного порядка".

"Действия России, направленные на препятствование судоходству в таких местах, как Азовское море, подрывают и дестабилизируют Украину и нарушают международные нормы и стандарты поведения", – подчеркнул он, напомнив и о нарушениях Россией соглашений с Украиной о судоходстве в Азовском море.

Напоследок Фогго призвал "обе стороны" к сдержанности, а Россию – "немедленно освободить захваченных украинских моряков".

Напомним, ранее адмирал сообщил, что командованию НАТО доподлинно известно расположение каждой российской субмарины в средиземноморской акватории, поэтому они не в состоянии нанести удар по Европе.

Кроме того, по его словам, стабильность и безопасность в Арктике на сегодняшний день во многом зависит от действий России.

Мы также писали, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков. А они тем временем получили слова поддержки от своего звездного кумира – лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука:

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