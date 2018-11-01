Российские подлодки беспомощны против НАТО: адмирал назвал причину

Командованию Североатлантического альянса доподлинно известно расположение каждой российской субмарины в средиземноморской акватории, поэтому они не в состоянии нанести удар по Европе, утверждает командующий ВМС США в Европе и в Африке адмирал Джеймс Фогго.

В ходе телефонной пресс-конференции он отметил наращивание Россией сил в Черном и Средиземном морях на четыре и две дополнительные субмарины класса "Кило" соответственно, назвав это "огромным ростом".

"Они несут ракеты "Калибр", которыми я очень заинтересован. Это мощные системы вооружения, и с места, где действуют россияне, они способны попасть в любую столицу в Европе. Считаю ли я, что они это сделают? Нет, не считаю, потому что союзники по НАТО действуют с позиций силы", – утверждает Фогго.

Адмирал подчеркивает, что Альянсу важно постоянно знать месторасположение субмарины ВМФ РФ, называя одной из задач его как Командующего ВМС США в Европе и в Африке и Командующего Объединенных сил НАТО в Неаполе.

Напомним, ранее стало известно, что в ответ на наращивание Россией количества подводных лодок 13 стран НАТО инициировали проект, посвященный разработке и развертыванию беспилотных морских систем с целью их обнаружения.

Также мы писали, что состоянием на июль Военно-морской флот России располагал 68 подводными лодками, включая те, которые находятся на тестировании или на обслуживании.