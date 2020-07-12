Россия уже давно вышла из Минских соглашений – эксперт

Пока Москва требует от Киева выполнения Минских соглашений, сама Россия, по сути, уже давно вышла из них, отказываясь их выполнять сразу после подписания в 2015 году и по сей день. Украине, несмотря на деструктивную позицию россиян, не стоит выходить из "Минска", а лучше использовать это для введения новых санкций против России. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" первый замдиректора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий.

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Он считает "Минск" мертвым, а, следовательно, Украине нельзя выйти из того, что уже мертво.

"Минские договоренности на самом деле "умерли" через несколько дней после подписания – ровно тогда, когда Россия отказалась выполнять первые их положения. Именно на Москве лежит полная ответственность за их срыв и невыполнение. Именно Россию можно считать стороной, которая уже давно вышла из Минских договоренностей. Прежде всего, этот документ предусматривал прекращение огня еще с 15 февраля 2015 года. Что делала в этот день Россия? Продолжала операцию по захвату Дебальцево. Россия на словах остается верной Минским договоренностям, на деле же игнорирует все положения. В понимании Москвы только Украина должна выполнять этот документ. То есть речь идет об односторонних уступках", – сказал эксперт.

Сергей Солодкий отмечает, что в любом случаев выход Украины из переговоров могут не понять наши партнеры в ЕС.

"Если для нас остается важной, например, санкционная политика ЕС в отношении России, нужно принимать соответствующие решения в рамках честных консультаций, прежде всего с немецкими дипломатами. Мы, собственно, слышали, что сама канцлер Меркель не прочь модернизации Минских договоренностей. Ясно, что Россия этого не хочет … Украине следует четко заявлять немцам и французам: вы видите, что мы сделали больше, чем должны были и могли. Россия продолжает занимать агрессивную и деструктивную позицию. И здесь стоит уже послушать, например, немецкую сторону, что делать со стороной, которая срывает любые попытки восстановить мир? Не пришло ли время для объявления не продолжения санкций, но введения новых и более жестких? Потому что эта игра с якобы выполнением "Минска" Россией может тянуться еще долго", – сказал он.

Больше об этом читайте в нашем материале: "Минские договоренности "умерли", а гибридная аннексия продолжается".

Отметим, что ранее в Украине на раз заявляли о "мертвых" договоренностях по Донбассу, а с приходом новой власти заговорили об изменении "Минска". Так, например, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтерации временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Минские соглашения нужно модернизировать. Он также объяснил, почему Украина не будет выходить из "минского процесса".

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В свою очередь президент РФ Владимир Путин отреагировал на планы Киева изменить "Минск" и назвал свои условия по Донбассу. Он отметил, что его насторожили слова украинской стороны по Минским соглашениям. Подробней на видео:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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