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Россия вернула Украине захваченные корабли: в НАТО отреагировали

19 ноября, 14:06

Столтенберг надеется, что возвращение кораблей позитивно повлияет на переговоры по урегулированию на Донбассе

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Costas Baltas

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Costas Baltas

НАТО приветствует передачу Москвой Киеву захваченных украинских кораблей и считает, что это будет способствовать реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе и переговорам в "нормандском формате". Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я приветствую передачу кораблей Россией. России надо было сделать это давно, – сказал он. – Это соответствует международным обязательствам РФ. Я думаю, что это хороший фактор, и надеюсь, что будет способствовать прогрессу в реализации Минских соглашений и поможет усилиям в "нормандском формате", - сказал он.

Более того, генсек НАТО отметил, что главы МИД стран альянса обсудят этот вопрос на заседании 20 ноября.

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"Я ожидаю, что министры обсудят этот вопрос", - сказал он.

Отметим, освобожденные украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" сопровождают буксиры "Гайдамака", "Титан" и спасательное судно "Сапфир". В ВМС отметили, что суда сейчас направляются в порт Очакова и ожидается, что они должны туда прибыть 20 ноября в районе 16:00.

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Как сообщали новости "Сегодня", 18 ноября украинские военные суда вышли из Керчи. По данным российских СМИ, оккупанты решили оставить у себя личное оружие украинских моряков и корабельные документы захваченных судов в качестве "вещественных доказательств". Читайте все подробности возвращения Россией захваченных украинских кораблей.

В Кремле же заявили, что решение вернуть Украине корабли никак не связано с международным трибуналом, который обязал ранее Россию сделать это.

25 ноября 2018 года катера Пограничной службы ФСБ РФ при поддержке армейской авиации атаковали украинские суда в Керченском проливе. В итоге были захвачены буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" вместе с их экипажами, всего 24 человека. Смотрите реконструкцию событий в Керченском проливе:

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НАТО корабли Йенс Столтенберг

Источник: ТАСС

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