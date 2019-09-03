Россия выходит на новый виток своей имперской активности – эксперт

/ Фото: AFP

Кремль торгуется вопросом освобождения и обмена пленными. Это – один из способов давления на украинскую власть на переговорах. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" на XXIX Экономическом форуме в польской Крынице-Здруй сказал временно исполняющий обязанности директора Института стратегических исследований Василий Яблонский.

Комментируя итоги вчерашних переговоров советников лидеров "Нормандской четверки" в Берлине, политический эксперт подчеркнул, что мы действительно можем рассчитывать на позитивные изменения, прежде всего, связанные с обменом пленными.

Читайте также: "Есть определенный успех": Пристайко рассказал о встрече в "нормандском формате"

"Если министр иностранных дел (Вадим Пристайко – Авт. ) говорит о том, что есть определенное оптимистическое развитие событий, очевидно, у него есть основания так говорить. И то, что он не делится информацией, это также признак того, что власть реагирует на определенные вещи. К примеру, связанные с последним, мягко говоря, не совсем приятным распространением информации, когда родственники ехали встречать якобы освобожденных пленных. Поэтому такой оптимизм (надеюсь, на это есть основания) может быть связан с тем, чтобы не "сглазили", – сказал Яблонский.

С другой стороны, по его словам, меняется риторика и наших международных партнеров, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона.

"Ведь санкции – это же проблема не только для России. Они болезненны, хоть и в меньшей степени, для стран, которые их ввели. Понятно, что есть давление бизнеса, определенных политиков, российских лоббистов. Сейчас происходит выбор между европейскими ценностями, на которых основывается ЕС, и, грубо говоря, "желудком" европейских избирателей", – считает эксперт.

В этом контексте Яблонский напомнил о печально известном "мюнхенском сговоре", когда 30 сентября 1938 года в Мюнхене Великобритания, Франция, Италия и гитлеровская Германия подписали Мюнхенское соглашение, а через год началась Вторая мировая.

"Россия выходит на новый виток своей имперской активности. После царских времен, панславизма, большевизма и смуты 80-90-х, они снова выходят с ценностями, как им кажется, которым 70 лет, а то и больше. Это разделение мира на сферы влияния. Они признают Штаты, Китай и Россию, а все остальные должны входить в их орбиты влияния. Это, собственно, вся идеология России", – подытожил Яблонский.

Напомним, директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что информация о переводе украинских заложников в Москву – это часть большой игры России и западных стран.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама