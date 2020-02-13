Россия захватила ядерные установки в Крыму: Украина пожаловалась МАГАТЭ

Представитель Украины в МАГАТЭ выступил с заявлением по России

Фото: facebook.com/rvsn.press

У России есть возможность разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму, поскольку захвачены ядерные установки и соответствующие материалы. Об этом рассказал на конференции МАГАТЭ по физической ядерной безопасности (ICONS 2020) заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции Константин Чижик, передает "Укринформ".

Он напомнил, что ядерная собственность Украины на полуострове находится под защитой международной организации.

"Российская Федерация нарушила принципы международного права и незаконно оккупировала АР Крым и город Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей, захватила ядерные установки и материалы на полуострове, которые являются собственностью Украины и в отношении которых применяются гарантии МАГАТЭ согласно действующему соглашению о гарантиях и Дополнительному протоколу к нему между МАГАТЭ и Украиной. Страна-агрессор сделала невозможным необходимый регуляторный контроль над этими материалами и установками, включая научно-исследовательский реактор и другие ядерные установки Севастопольского национального университета ядерной энергетики и промышленности", – заявил Чижик.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", ранее лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев заявлял, что Россия завезла в Крым ядерное оружие. Об этом ему подтвердили в Москве. Он отмечал, что оккупантам полуостров нужен исключительно в качестве военной базы и российское руководство не заботит судьба местных жителей.

В тренде От Богдана до Хоменко: кто возглавлял Администрации президента до Ермака

С ростом милитаризации оккупированного Крыму российская угроза со стороны полуострова постоянно растет. Военный аналитик объяснял, зачем России хранилища ядерного оружия в оккупированном Крыму.

Смотрите также в сюжете, как стало плохо жить в Крыму после аннексии:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама