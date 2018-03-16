Зеркаль: Россия готовит Крым для размещения ядерного оружия

Россия проводит усиленную милитаризацию оккупированного Крыма и готовит соответствующую инфраструктуру для размещения ядерного оружия. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль во время выступления на Совбезе ООН.

По ее словам, действия России на полуострове угрожают безопасности всего Черноморского региона.

"Мы наблюдаем ускоренную модернизацию в Крыму, которая уже изменила баланс безопасности в регионе. Россия увеличила более чем вдвое численность своих вооруженных сил на полуострове и предпринимает дальнейшие шаги по обновлению крымской военной инфраструктуры для размещения ядерного оружия", – сказала Зеркаль.

Она также напомнила о размещении в Крыму дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф".

"Мы все знаем, что недавно Россия развернула второй батальон зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в Крыму, когда первый батальон был развернут весной прошлого года. Эти системы способны уничтожать самолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты, дальность полета которых составляет до 400 км. Иными словами, Москва превращает Крым в огромную военную базу с сухопутным, воздушным и морским компонентами, используя ее как стартовую площадку для военных интервенций в других регионах", – отметила дипломат.

Как рассказывал ранее лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев, Россия превратила оккупированный Крым в военную базу и разместила там ядерное оружие. Он отметил, что получил информацию из двух источников, не связанных между собой, о размещении на полуострове Россией шести ядерных боеголовок.

В свою очередь в США предупредили о "тайнике" Путина в Крыму. По словам американского эксперта Марианны Будджерин, одна инспекция на полуострове все же была проведена, однако украинцам показали далеко не все.