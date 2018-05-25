Джемилев: В Москве подтвердили – Россия завезла в Крым ядерное оружие

Политик рассказал, сколько там находится боеголовок и где они размещены

Россия действительно разместила в оккупированном Крыму ядерное оружие, что подтвердили даже в Москве. Кремлю полуостров нужен исключительно в качестве военной базы.

Об этом рассказал в интервью Укринформу народный депутат, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"По поводу ядерного арсенала. Ни наша разведка, ни разведка НАТО четко не подтверждают его наличия в Крыму. Они говорят, что такое может быть, но доказательств пока нет. Однако, у нас есть информация с места, а также от источника из Москвы о том, что у них там уже есть ядерные боеголовки. Источник из Москвы подтвердил, что там уже есть шесть ядерных боеголовок", – сказал Джемилев и добавил, что объект расположен недалеко от Феодосии в роще Кызылташ, где раньше было ядерное хранилище.

Он подчеркнул, что одним из первых дел после захвата полуострова Россия начала восстанавливать ядерную базу, откуда "выгнали" всех рабочих с крымской пропиской.

"В первое время туда могли заезжать грузчики, которые возили материалы, в том числе, крымские татары. Но на каком-то этапе всех этих рабочих отстранили и привлекли людей, привезенных из России. Сейчас на объекте установлено тройное кольцо усиленной охраны с видеонаблюдением. Люди ходят там со счетчиками Гейгера (детекторами радиоактивного излучения – ред.) и проверяют радиоактивный фон. Это, так сказать, косвенные подтверждения, что там есть ядерное оружие", – рассказал крымскотатарский лидер.

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Политик также отметил, что Крым России нужен в качестве "непотопляемого авианосца", где уже сосредоточено военного контингента от 60 до 80 тысяч.

"Но даже если речь идет о 60 тысячах военных, то для такого маленького полуострова площадью 27 тысяч квадратных километров это огромное количество", – подчеркнул Джемилев.

Как писал недавно координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, в районе Керченского моста находится около 60 бочек с химическим оружием. Он отмечает, что до аннексии российские СМИ трубили о химической опасности, но после начала оккупации полуострова даже не вспоминают об опасных бочках на дне моря.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.