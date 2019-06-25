Россияне в Совете ООН по правам человека оскорбили сразу несколько стран

Замглавы делегации РФ обвинила Украину и другие страны в расизме

Совет ООН по правам человека. Фото: Flickr

Несмотря на то, что после аннексии Крыма на полуострове начались пытки украиноговорящих людей, Россия решила сама обвинить Украину и ряд других государств, включая страны бывшего СССР, в расизме.

Выступая на 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве 25 июня, заместитель главы российской делегации Марина Корунова бездоказательно обвинила Украину, Польшу, Грузию и страны Балтии в русофобии.

"В этих странах ненависть к России стала неотъемлемой частью политической и общественной риторики, а ее публичные проявления, которые носят откровенно расистский характер, не только не наказываются, но и поощряются", – заявила российский дипломат.

Не став приводить какие-либо конкретные примеры, она назвала политику упомянутых стран в отношении русского языка и культурного наследия "откровенно дискриминационной".

В то же время, Корунова умолчала о том, что, по данным ЮНЕСКО, после незаконной российской оккупации и аннексии Крыма на полуострове практически не осталось школьников, которые учатся на украинском языке.

Кроме того, российская представительница не стала поднимать тему притеснений крымскотатарского языка на оккупированном полуострове, где ранее были зафиксированы такие случаи.

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