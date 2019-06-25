Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Новости политики

Россияне в Совете ООН по правам человека оскорбили сразу несколько стран

25 июня, 15:44

Замглавы делегации РФ обвинила Украину и другие страны в расизме

Совет ООН по правам человека
Совет ООН по правам человека. Фото: Flickr

Несмотря на то, что после аннексии Крыма на полуострове начались пытки украиноговорящих людей, Россия решила сама обвинить Украину и ряд других государств, включая страны бывшего СССР, в расизме.

Выступая на 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве 25 июня, заместитель главы российской делегации Марина Корунова бездоказательно обвинила Украину, Польшу, Грузию и страны Балтии в русофобии.

"В этих странах ненависть к России стала неотъемлемой частью политической и общественной риторики, а ее публичные проявления, которые носят откровенно расистский характер, не только не наказываются, но и поощряются", – заявила российский дипломат.

Не став приводить какие-либо конкретные примеры, она назвала политику упомянутых стран в отношении русского языка и культурного наследия "откровенно дискриминационной".

В то же время, Корунова умолчала о том, что, по данным ЮНЕСКО, после незаконной российской оккупации и аннексии Крыма на полуострове практически не осталось школьников, которые учатся на украинском языке.

Кроме того, российская представительница не стала поднимать тему притеснений крымскотатарского языка на оккупированном полуострове, где ранее были зафиксированы такие случаи.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, ООН, русский язык, СПЧ, русофобия

Вы сейчас просматриваете новость " Россияне в Совете ООН по правам человека оскорбили сразу несколько стран". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Казахстан отказался от русского языка – пока только на деньгах

28 февраля, 05:26

Теперь русский и другие языки в Казахстане можно использовать только на инвестиционных и коллекционных монетах

Не русофобия, а брезгливая усталость: журналист объяснил отношение Запада к России

3 ноября 2018, 04:30

Ни ужаса, ни интереса Россия сейчас не вызывает, говорит Александр Невзоров

Грузинские кинотеатры отказались проводить сеансы на русском языке

Вчера, 02:49

Кинотеатры приняли данное решение еще в пятницу

Захарова сделала заявление по русскому языку в Украине

26 декабря 2018, 16:25

В МИД РФ считают, что в Украине большинство граждан говорят на языке оккупантов и в связи с этим еще питают какие-то надежды

Новые санкции США вызвали истерику в Кремле

13 марта, 14:23

"Правая рука" Путина Дмитрий Песков назвал новые меры Белого дома "оголтелой русофобией" и "эмоциональной экзальтацией"

Языковой вопрос по-балтийски: как борются за родной язык в Эстонии

14 марта, 19:20

Языковая интеграция в Эстонии вещь непростая – ежегодно на государственные курсы эстонского уходит по миллиону евро из казны

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь президента

Как определить, натуральный мед или нет?

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Кравчук рассказал о стратегическом документе РФ по поводу Украины

Реакция соцсетей на громкое заявление главы ВСУ

Интересные факты и советы пожилым людям касаемо бега

Мама Кокориных: "Мои мальчишки, мы пройдем весь этот ужас вместе"

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Куркума спасет больные суставы

С 1 июля в Украине проведут перерасчет пенсий
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь