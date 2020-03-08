Российская истерика – признак страха – Яценюк об атаке пропутинских СМИ

Рупоры «русского мира» пытаются убедить, что украинцев как нации никогда не было и не будет, говорит политик

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Путинские силы все с большим давлением продолжают навязывать Украине свою повестку дня. "Страна" и другие ресурсы пророссийской пропаганды – часть отвратительного монстра, который шесть лет пытается влезть обратно в сознание украинцев, – написал в своем Facebook премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что сегодня ночью известный пророссийской направленностью ресурс "Страна.юа", а за ним и множество пророссийских интернет-ресурсов, телеграмм-каналов и экспертов распространили о нем "статью с перечнем отборной геббельсовской лжи": "Но эта ложь не просто обо меня и против меня. Это о том, что путинские силы все с большим давлением продолжают навязывать Украине свою повестку дня. Дискредитировать Украину и украинцев. Сеять неверие в собственное государство. Не доверять и бояться".

Украина боролась против агрессии, а Россия через информационную войну пыталась лишить смысла эту борьбу, подчеркнул Арсений Яценюк: "После Революции Достоинства мы стремились построить свое сильное государство, а рупоры "русского мира" убеждали нас в том, что нас как нации никогда не было и не будет".

"Поэтому любое проявление национального возрождения будет вызывать реакции российской киселевщины, а малейшая попытка остановить сползание Украины в лапы России – визг и брызганье слюной наемных информационных киллеров", – подчеркнул он.

Лидер НФ подчеркнул, что хорошо ощутил это на себе: "Стоило мне согласиться на участие в эфирах общенациональных каналов, как немедленно появились лживые публикации против меня от таких "стран". Их истерика – признак страха".

Он напомнил, что в 2014 году возглавляемое им правительство не позволило России "захватить Украину экономически, энергетически, оружием": "Не дал это сделать тогда. И делать все, чтобы не позволить сейчас. Не позволю врать о себе".

Реклама

Арсений Яценюк опроверг информацию, опубликованную в материале, что якобы он "предлагает свои услуги Зе-команде и зондирует возможность назначения на должность главы НБУ": "Ответ: ложь".

Он опроверг и тезис, что "осенью пытался пробиться в правительство".

Ложью он назвал и попытки переложить ответственность на правительство за начало войны: "Именно Путин напал на суверенную независимую страну, прислал свои танки, боевиков и кадровых убийц, аннексировал Крым и развернул войну на востоке Украины".

Относительно тезиса "Страны" о якобы ответственности премьер-министра за падение курса гривни, он подчеркнул, что гривня и экономика упали из-за войны и разграбленной предыдущим правительством казны. Зато его правительство остановило падение экономики, вызванное правлением Януковича и войной: "Мы избежали дефолта. И с минус 16% ВВП вытащили развитие экономики в плюсовых показателей уже в первом квартале 2016 года. Но также следует знать, что за курс национальной валюты несет ответственность независимый орган – Национальный банк Украины".

В тренде Ляшко назвал плюсы увольнения Рабошапки с поста генпрокурора

На упреки пропагандистов о якобы "замораживании зарплат и пенсий", он ответил: "Несмотря на разграбленный Януковичем бюджет и развязанную Россией войну, которая требовала срочного увеличения расходов на армию, правительство платило пенсии и зарплаты, а уже в 2015 году повысило минимальную заработную плату, зарплаты для бюджетников и все социальные выплаты. Так же в сверхсложных условиях мы вдвое снизили единый социальный взнос, чтобы работодатели подняли официальную зарплату своим рабочим. Поэтому на эти упреки российских пропагандистов мой ответ: ложь".

Арсений Яценюк опроверг и слова "Страны" о "непосильных коммунальных тарифах": "Мы выгнали с энергетических рынков спонсоров таких "ресурсов", пережили энергетический кризис, обеспечили энергетическую независимость. Правительство защитило украинцев социальной нормой на газ и субсидиями, которые позволили украинским семьям без потрясений пройти отопительные сезоны. Социальная норма составляла 3600 гривен, и субсидии получала половина страны".

Лидер НФ подчеркнул, что упомянутые в материале так называемые коррупционные скандалы были частью борьбы против его правительства: "Именно такие "страны" распространяли ложь о мифическом "первом миллиарде", вилле в Майами, моем выезде в Аргентину. Затем на этих же ресурсах публиковались признания бывшего депутата Онищенко, который потратил 30 млн долларов для дискредитации меня лично".

"Член нашей политической команды Николай Мартыненко впервые в истории сам сложил депутатский мандат, открывая следствию возможность исследовать все обстоятельства политически мотивированных обвинений против него. Упреки о коррупционности – ложь и еще раз ложь", – подчеркнул Арсений Яценюк.

"Эти так называемые СМИ самом деле являются пособниками оккупантов, диверсионным отрядом орды, ведущей войну против нашей страны. Их цель – уничтожить Украину изнутри. Потому что она для них чужая", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк обратился к украинцам: "Такую ложь они распространяют о нашей стране, нашей истории, нашей борьбе за независимость. Каждый из вас является их целью. Их цель – подорвать вашу веру. В себя и во всех нас. Не верьте. Не поддавайтесь. Правда всегда сильнее".

Напомним, в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" Арсений Яценюк призвал новоизбранное правительство остановить поставки российской и белорусской электроэнергии в Украину.

"Это часть российского плана. Они специально поставляют электроэнергию по демпинговым ценам на территорию Украины. Задача России – уничтожить украинскую энергетику, и в первую очередь украинский "Энергоатом", – заявил Яценюк.

Он также рассказал, что падение нового правительства будет означать досрочные выборы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама