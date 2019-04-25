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Российская "паспортизация" Донбасса: Украина обратилась еще в две организации

Сегодня, 19:29

Представительство Украины при ООН и других организациях в Женеве привлекает все новые организации к решению проблемы

Фото: Hodor.lol
Фото: Hodor.lol.

Украина привлекла к решению проблемы упрощения Россией выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий украинского Донбасса еще две международных организации - управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Международный комитет Красного Креста (МККК).

В связи с этим миссия Украины при ООН призвала УВКПЧ отреагировать на случившееся, о чем сообщили на странице постпредства в Twitter.

"Офис Верховного комиссара ООН по правам человека призвали быстро и должным образом отреагировать на позорное решение Кремля о выдаче российских паспортов жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины", – сказано в микроблоге миссии.

Кроме того, глава представительства Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Клименко обратил внимание МККК на случившееся.

"Посол Юрий Клименко обратил внимание руководства МККК к внедрению Кремлем практики незаконной паспортизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, что является грубым нарушением международного гуманитарного права, в частности, Четвертой Женевской Конвенции", – сообщили дипломаты.

Мы также писали, что по этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН.

"Паспортный" указ президента России Владимира Путина является одной из главный тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


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Тег Донбасс, ООН, гражданство, красный крест, паспорт

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