Совбез ООН соберется на заседание из-за "паспортного указа" Путина

По киевскому времени, заседание начнется в 22:00

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Совет Безопасности ООН соберется на заседание, чтобы обсудить указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства жителям ОРДЛО.

Об этом рассказал представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает "Укринформ".

"Заседание Совбеза ООН созвано по требованию Украины и состоится в четверг в 15:00 по Нью-Йорку", – сообщил Николенко.

Украинский дипломат добавил, что решение РФ нарушает Устав ООН, резолюцию СБ 2202 (2015) об одобрении Комплекса мер по имплементации Минских договоренностей, за которую голосовала и Россия, и собственно сами договоренности.

"Мы благодарны делегации Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, и другим партнерам Украины за оперативную реакцию на наш запрос", - добавил он.

По киевскому времени, заседание начнется в 22:00.

В свою очередь, Украина призывает Евросоюз оперативно и решительно отреагировать на решение российского президента Владимира Путина упростить процедуру выдачи гражданства РФ жителям временно оккупированных пророссийскими боевиками территорий Донбасса.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко назвал такой шаг Кремля предшествием аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава в Украине.

Мы также писали, что в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

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