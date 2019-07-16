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Российские паспорта жителям ОРДЛО выдают без указания места проживания – СМИ

16 июля, 16:13

Российская Федерация с 14 июня начала выдачу паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko.

Российские паспорта, которые выдаются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), не содержат сведений о месте проживания. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МВД РФ.

Согласно заявлению полицейского ведомства РФ, состав сведений, вносимых в заграничные паспорта, не включает в себя сведения о ранее имевшемся иностранном гражданстве либо о месте проживания гражданина за пределами территории Российской Федерации.

В российском МВД добавили, что данная информация не вносится во внутренние паспорта граждан Российской Федерации.

Напомним, Российская Федерация с 14 июня начала выдачу паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Евросоюз планирует ввести новые санкции против РФ за непрекращающееся вмешательство в ситуацию на Донбассе. В частности, одной из таких штрафных мер будет "непризнание нелегально выданных российских паспортов" жителям ОРДЛО.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке". 1 мая Путин подписал еще один указ о российских паспортах для всех украинцев. Читайте подробней о российской паспортизации Донбасса.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

Как сообщали новости "Сегодня", премьер-министр Владимир Гройсман резко отреагировал на российскую паспортизацию Донбасса, заявив, что Киев не признает эти документы у украинских граждан.


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Тег Россия, Донбасс, паспорт

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Источник:

ТАСС

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