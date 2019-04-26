Российская "паспортизация" Донбасса: что нужно знать

Указ Путина о раздаче российских паспортов жителям ОРДЛО приведет к новым санкциям против Кремля

Фото: grozny-inform.ru.

24 апреля стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на территориях Донбасса, временно оккупированных поддерживаемыми Кремлем боевиками.

"Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке", – говорилось в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Также в указе сказано, что заявления о получении гражданства РФ должны рассматривать в течение трех месяцев после подачи документов.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается на законодательном уровне. Какие цели преследует этим указом Путин и каковы будут его последствия, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Навстречу новым санкциям

Путин придумал следующее объяснение выдачи российских паспортов жителям Донбасса: якобы этот указ является вопросом гуманитарного характера. Об этом заявил сам Владимир Путин на встрече с членами совета законодателей.

"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской "республик", вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, – это переходит всякие границы с точки зрения прав человека", – "пожалел" жителей Донбасса Путин.

Он признал, что жители оккупированных местными боевиками и российскими военными территорий не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

"Это вопрос чисто гуманитарного характера", – уверял Путин, который отказывался признать наличие своих войск на Донбассе и роль России в ухудшении гуманитарной ситуации на востоке Украины.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко жестко отреагировал на решение российского президента Владимира Путина упростить получение гражданства РФ украинцами на временно оккупированных территорий Донбасса. По его словам, это является подготовкой к полноценной аннексии украинского Донбасса.

"Это очередное беспрецедентное вмешательством России во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, полное попрание своих обязательств в рамках Минских соглашений", – подчеркнул глава государства.

Таким образом, по его словам, Кремль осознанно цинично нарушает взятые на себя обязательства, согласно международным соглашениям.

"Речь идет фактически о подготовке Кремля к следующему шагу агрессии против нашего государства – аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава в Украине", – отметил Порошенко.

Он поручил министерству иностранных дел немедленно инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН, а также других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС.

Вопрос не праздный: нарушение международного законодательства грозит Кремлю новыми санкциями Запада. Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" эксперт-международник Антон Кучухидзе, Кремль не имел права принимать такое решение.

"Это ненормально. Это нарушение законодательства Украины и международных норм и принципов. Россия не имеет права находится на этой территории. Она не имеет права оккупировать эту территорию. Она не имеет никаких прав выдавать паспорта", – говорит Кучухидзе.

Как считает эксперт, после подобного указа Владимира Путина Россию накроет очередная волна санкций от Запада.

"Это следующая волна санкций. Не факт, что она будет ярко выражена, как "крымский пакет", "пакет по Донбассу". Но в контексте дальнейшего усиления санкций этот факт может стать одним из аргументов", – подчеркнул эксперт.

Международная реакция

Международная реакция последовала незамедлительно и была не менее жесткой. Уже 24 апреля спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер назвал решение России по Донбассу подрывом Минских договоренностей.

"Это решение России по выдаче паспортов носит провокационный характер и взято из "оккупационного плана", оно подрывает попытки имплементировать минские договоренности и вернуть Донбасс под контроль Украины", – написал он в Twitter.

"Донбасс – это Украина, а его жители, вне зависимости от того, на каком языке они говорят, украинцы", – подчеркнул американский дипломат.

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон также заявила, что раздача паспортов РФ противоречит Минским соглашениям.

"Мы осуждаем решение России об упрощении предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей. Это решение противоречит Минским соглашениям и не способствует усилиям по урегулированию конфликта", – сообщила Дюмон в микроблоге Твиттер.

Следом за Францией "паспортное" решение Кремля осудила Канада. В дипломатическом ведомстве подтвердили, что поддержка Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины остается неизменной.

"Канада осуждает поддерживаемое Россией насилие на востоке Украины и дестабилизационное предложение распространить действие российского гражданства жителям Донбасса", – говорилось в сообщении.

К Франции присоединилась Германия. МИД ФРГ выступил в четверг, 24 апреля, с заявлением о том, что "эти регионы являются частью украинской государственной территории". Наконец, 25 апреля появилась реакция Британии. Посол Соединенного Королевства в Украине Джудит Гоф жестко раскритиковала Россию за подрыв Минских соглашений.

"Решение России упростить предоставление гражданства украинцам на Донбассе является очередной наглой попыткой дестабилизировать Украину. Вместо возведения барьеров на пути к миру России следует полностью имплементировать Минские соглашения и быстро положить конец конфликту", – написала британский дипломат в своем Twitter.

Совбез ООН поддержал Украину

Пока Верховная Рада готовит обращение к Западу, российский лидер Путин выразил сильное удивление негативной реакцией на "паспортизацию" ОРДЛО. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке – и привел в пример другие страны, которые также выдают некие документы нацменьшинствам.

"Это вызвало какую-то негативную реакцию, да? Это странно, что у кого-то вызывает решение подобного рода негативную реакцию, и вот почему: например, Польша уже в течение многих лет, чуть ли не десять лет, с 2009 года, выдает Карту поляка, то же самое, и даже больше, выдает паспорта Венгрия, паспорта выдает Румыния, соответственно, венграм, румынам, полякам. В этой связи у меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие в Украине, хуже румын, поляков или венгров, или украинцев, проживающих там же, но чувствующих свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств – родственных связей, смешанных браков или каких-то других соображений? Я здесь не вижу ничего необычного. Другие соседи это делают, а почему Россия этого не может делать?", – сказал Путин.

Президент РФ сетует на то, что после российского вторжения жителям оккупированных территорий Донбасса трудно передвигаться по территории России.

Между тем, запад настроен серьезно. 26 апреля, в пятницу, стало известно, что постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко призвал ввести целевые санкции против РФ. С таким призывом Ельченко выступил на заседании Совета Безопасности ООН.

Владимир Ельченко. Фото: ukraineun.org

"Указ российского президента является незаконным. Указ президента РФ противозаконный, и Украина не признает его. И новые адресные санкции против России должны быть нашей общей задачей. Это путь к мирному урегулированию в Донбассе", — сказал Ельченко.

Украинский постпред обвинил РФ в подрыве Минских соглашений. Ельченко считает, что "выдачу паспортов можно расценить как вмешательство во внутренние дела Украины". "Массовая выдача паспортов будет использована для легитимизации РФ своего присутствия", — полагает Ельченко. Он считает, что "это заблаговременные планы подорвать логику Минских соглашений, что делает их осуществление практически невозможными".

Постоянное представительство Украины при ООН обратилось к Совету Безопасности ООН относительно указа Путина об упрощении выдачи российских паспортов на временно оккупированном Донбассе, а также к Генеральному секретарю А.Гутерришу и государствам-членам ООН и проинформировал их о позиции Украины.

Совбез ООН об "паспортизациии" РФ завершился заявлением Германии и Франции, в котором эти страны осудили публикацию российского указа. Об этом заявили на совместном брифинге по завершению Совбеза ООН относительно Украины представитель Франции Франсуа Делатр и представитель Германии Кристоф Хойзген.

Французский постпред напомнил, что эти районы, как и весь Донбасс, является частью украинской территории, и добавил, что решение России "идет вопреки целям и духу Минских соглашений, вопреки деэскалации, которая ныне является столь необходимым".

Немецкий представитель добавил, что для принятия какого-либо отдельного решения не было времени.

По мнению Хойзгена, очень важно, что с новым президентом, который скоро займет свой пост в Украине, нужно придать новый импульс усилиям по внедрению Минских соглашений.

"Германия и Франция являются частью Нормандского формата и готовы к этому", – пояснил он.

Напомним, что в прошлом году российский президент подписал закон, наделяющий его правом предоставлять гражданство "соотечественникам" из тех государств, в которых происходят вооруженные конфликты.

Украинский МИД уже назвал это полным пренебрежением международного права и призвал украинцев не поддаваться на такие провокации.

"Согласно действующему законодательству Украины, единственным документом, удостоверяющим факт прекращения гражданства Украины как путем выхода из него, так и его потери, является соответствующий указ президента Украины", – напомнили в дипломатическом ведомстве.

Также напомним, что в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

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