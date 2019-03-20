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Российский омбудсмен Москалькова прилетела в Киев

Сегодня, 03:53

Пока никаких других мероприятий и встреч, кроме участия в суде, у Москальковой в Киеве не запланировано

Фото: Getty Images
Российский омбудсмен Москалькова прилетела в Киев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/19c/a0e/5c919ca0e52a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/19c/a0e/5c919ca0e52a2.jpg Политика Пока никаких других мероприятий и встреч, кроме участия в суде, у Москальковой в Киеве не запланировано

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова прилетела в Киев для участия в заседании суда по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом в среду по ее прибытии в украинскую столицу сообщил руководитель секретариата уполномоченной Илья Чечельницкий.

"Прибыли в Киев для участия в суде. Все хорошо", — отметил он.

Ранее Чечельницкий сообщил, что пока никаких других мероприятий и встреч, кроме участия в суде, у Москальковой в Киеве не запланировано.

В среду Верховный суд Украины рассмотрит кассационную жалобу защиты Вышинского о незаконности его задержания в мае 2018 года. Ранее суд удовлетворил ходатайство журналиста о личном участии в заседании.

Как сообщалось, на днях Вышинского этапировали в Лукьяновское СИЗО. Как рассказывал его адвокат, главреда "РИА Новости-Украина" разместили в камере без электричества и без матраца, однако он не намерен жаловаться на условия.

В свою очередь, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала об условиях содержания в СИЗО подозреваемого в государственной измене руководителя РИА "Новости-Україна" Кирилла Вышинского и заверила, что они соответствуют требованиям законодательства.

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Тег Россия, суд, обмудсман, Москалькова, вышинский

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Источник:

ТАСС

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