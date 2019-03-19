Денисова показала камеру Вышинского в СИЗО
Омбудсмен рассказала, что условия содержания соответствуют требованиям законодательства
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала об условиях содержания в СИЗО подозреваемого в государственной измене руководителя РИА "Новости-Україна" Кирилла Вышинского.
Об этом украинский омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.
"Вчера адвокатом Кирилла Вышинского была распространена информация, что гражданин Украины находится в Лукьяновском СИЗО в камере без электричества и матраса. Сегодня работником Департамента национального превентивного механизма Секретариата уполномоченного ВР Украины по правам человека был осуществлен мониторинговый визит для проверки условий содержания Вышинского в Государственном учреждении "Киевский следственный изолятор", – написала Денисова.
По ее словам, по результатам проверки выявлено, что в помещении, где содержится Вышинский, достаточно света – оно имеет два окна, комната электрифицированная и чистая, которая имеет централизованное отопление и водоснабжение.
"Питьевой водой, бытовым принадлежностями и посудой мужчина обеспечен. Вышинский имеет отдельное спальное место и чистую постель. Условия содержания соответствуют требованиям законодательства, и жалоб Вышинский на них не предъявлял", – добавила Денисова.
Как сообщалось, на днях Вышинского этапировали в Лукьяновское СИЗО. Как рассказывал его адвокат, главреда "РИА Новости-Украина" разместили в камере без электричества и без матраца, однако он не намерен жаловаться на условия.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сегодня прибудет в Киев для посещения подозреваемого в госизмене главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, чтоб проверить условия его содержания. Также стало известно, что украинский омбудсмен заверила устно Москалькову, что она сможет попасть в Украину и посетит суд по делу Вышинского.
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