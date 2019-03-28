Россию нельзя возвращать в ПАСЕ: Арьев обратился к Ягланду из-за ситуации в Крыму

Оккупанты на оккупированном полуострове снова устроили массовые проверки и задержания крымских татар

Владимир Арьев. Фото: Facebook

Россию нельзя возвращать в ПАСЕ: Арьев обратился к Ягланду из-за ситуации в Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c9e/bf4/5c9c9ebf404d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c9e/bf4/5c9c9ebf404d7.jpg 2019-03-28T12:17:33+02:00 Политика Оккупанты на оккупированном полуострове снова устроили массовые проверки и задержания крымских татар

Украина обратилась в Совет Европы и Парламентскую ассамблею этой организации с просьбой остановить попытки возвращения туда российской делегации после усиления репрессий в оккупированном Крыму. Об этом заявил в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Так, украинская сторона направила соответствующее письмо генеральному секретарю Совета Европы Турбйорну Ягланду и президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье в связи с новой волной репрессий на полуострове.

"Мы просим руководителей Совета Европы использовать имеющиеся в организации механизмы для защиты прав коренного населения полуострова и требуем остановить все попытки безусловного восстановления российской делегации в ПАСЕ из-за продолжения нарушения Россией верховенства права и прав человека, которые должен отстаивать, прежде всего, Совет Европы согласно уставных задач", – заявил Арьев.

По его словам, аналогичное обращение направлено комиссару Совета европы по правам человека Дуне Миятович.

Напомним, в феврале народный депутат Украины и член украинской делегации в Парламентской ассамблее Борислав Береза рассказывал, что Россия придумала, как вернуться в ПАСЕ. По его словам, в планы Кремля входит принятие в марте решение по докладу представителя бельгийской Партии зеленых Петры Де Суттер "Усовершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи в отношении полномочий и голосования", который позволит ослабить действие санкций ПАСЕ против России.

Как мы сообщали, 27 марта в Крыму оккупанты задержали 20 крымских татар. Как сообщала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, при задержании также российские силовики проводили обыски. Позже стало известно, что массовые обыски и задержания в Крыму оккупанты связали с делом "Хизб ут-Тахрир". В ФСБ сообщили, что массовые обыски были "специальной операцией", а задержанные – "рядовыми членами и главарями" запрещенной оккупантами организации.

Сегодня в российском Ростове были задержаны еще трое крымчан-активистов.

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