Россию нельзя возвращать в ПАСЕ: Арьев обратился к Ягланду из-за ситуации в Крыму
Оккупанты на оккупированном полуострове снова устроили массовые проверки и задержания крымских татар
Украина обратилась в Совет Европы и Парламентскую ассамблею этой организации с просьбой остановить попытки возвращения туда российской делегации после усиления репрессий в оккупированном Крыму. Об этом заявил в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
Так, украинская сторона направила соответствующее письмо генеральному секретарю Совета Европы Турбйорну Ягланду и президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье в связи с новой волной репрессий на полуострове.
"Мы просим руководителей Совета Европы использовать имеющиеся в организации механизмы для защиты прав коренного населения полуострова и требуем остановить все попытки безусловного восстановления российской делегации в ПАСЕ из-за продолжения нарушения Россией верховенства права и прав человека, которые должен отстаивать, прежде всего, Совет Европы согласно уставных задач", – заявил Арьев.
По его словам, аналогичное обращение направлено комиссару Совета европы по правам человека Дуне Миятович.
Напомним, в феврале народный депутат Украины и член украинской делегации в Парламентской ассамблее Борислав Береза рассказывал, что Россия придумала, как вернуться в ПАСЕ. По его словам, в планы Кремля входит принятие в марте решение по докладу представителя бельгийской Партии зеленых Петры Де Суттер "Усовершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи в отношении полномочий и голосования", который позволит ослабить действие санкций ПАСЕ против России.
Как мы сообщали, 27 марта в Крыму оккупанты задержали 20 крымских татар. Как сообщала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, при задержании также российские силовики проводили обыски. Позже стало известно, что массовые обыски и задержания в Крыму оккупанты связали с делом "Хизб ут-Тахрир". В ФСБ сообщили, что массовые обыски были "специальной операцией", а задержанные – "рядовыми членами и главарями" запрещенной оккупантами организации.
Сегодня в российском Ростове были задержаны еще трое крымчан-активистов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Россию нельзя возвращать в ПАСЕ: Арьев обратился к Ягланду из-за ситуации в Крыму". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России задержали еще троих крымских татар
Накануне оккупанты провели у задержанных обыски по месту жительства
Постпред Украины обратился к генсеку ООН из-за массовых репрессий в аннексированном Крыму
Последствием нарушений прав человека РФ во временно оккупированном Крыму должен стать мощный ответ со стороны международного сообщества