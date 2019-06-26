Россию вернули в ПАСЕ: в ЕС озвучили свои ожидания от Кремля

Соблюдения правил организации и возвращение либо обмен украинских военнопленных будут "позитивным шагом"

Зал заседаний ПАСЕ. Фото: AFP

После возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы Россия должна показать свою приверженность принципам и правилам организации, а также погасить свою задолженность.

Об этом заявил представитель ЕС, отметив, что в интересах организации "сохранить общеевропейский характер Совета Европы", при этом отстаивая принципы и правила ПАСЕ, и напомнив, что членство РФ в Совете дает россиянам право обращаться в Европейский суд по правам человека.

"Надеемся, что Россия обеспечит, чтобы ее действия полностью соответствовали принципам и правилам Совета Европы, и предпримет немедленные шаги, чтобы продемонстрировать это обязательство. В этом контексте содействие России посещению незаконно аннексированного Крымского полуострова комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович и комитетом по предупреждению пыток, а также немедленному освобождению заключенных или их обмену с Украиной будет позитивным шагом", – сказал представитель Евросоюза.

Он также напомнил о необходимости скорее выплатить просроченную задолженность России перед бюджетом Совета Европы.

В то же время, ЕС "остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины" и "не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя".

Напомним, что на вчерашнем заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. В ответ на это украинская делегация покинула сессию Ассамблеи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россию вернули в ПАСЕ: в ЕС озвучили свои ожидания от Кремля". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"