Украина покинает ПАСЕ: что должны сделать парламент и президент

Нардеп объяснил процедуру, по которой украинская делегация может покинуть ПАСЕ

Делегация Украины ПАСЕ. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko.

Верховная Рада должна в экстренном порядке остановить участие Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, а президент – решить вопрос о дальнейшем участии Украины в органах Совета Европы.

С таким призывом выступил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Леонид Емец на фоне того, что участники организации проголосовали за возвращение России.

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"Решения украинской делегации в ПАСЕ:

Прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи, кроме вопросов лишения полномочий российской делегации. Делегация обращается к Верховной Раде Украины относительно необходимости срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ. Делегация обращается к президенту и МИД относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы", – пишет Емец на своей странице в Facebook.

Нардеп напомнил о том, что делегация не имеет права самостоятельно принимать решение об участии Украины в ПАСЕ, а может лишь приостановить свое участие в данной сессии Ассамблеи до момента принятия решения парламентом.

"Позиция Совета Европы и отдельных стран, о снятии санкций с России, требует формулировки четкой поведения всех представителей Украины. Этот вопрос должен быть решен на уровне парламента, правительства и президента", – объяснил свою позицию Емец.

Он считает, что, раз Россия предъявила требования для своего возвращения в ПАСЕ, аналогично должна поступить и Украина.

Напомним, что на вчерашнем заседании ПАСЕ было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. Соответствующую резолюцию поддержали 118 делегатов, против выступили – 62, еще 10 воздержались.

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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