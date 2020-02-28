Россию заставят заплатить за агрессию: стало известно, что придумали в Раде

Украина понесла колоссальные потери от оккупации Крыма и части Донбасса. В Украине хотят создать Национальное агентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии РФ для того, чтобы подсчитать все убытки Украины и собрать весь массив доказательств российской агрессии. Об этом идет речь в материале "Россия заплатит за все: в Раде придумали, как наказать Путина".

Процесс сбора доказательств преступлений режима Путина против Украины, равно как и нанесенного стране, бизнесу и гражданам ущерба, идет практически с первого дня агрессии. Но проблема в том, что все эти доказательства "распорошены" по многочисленным министерствам, ведомствам и другим украинским госструктурам. Общей картины на сегодня не имеет никто.

"Сейчас министерства и ведомства сами ведут подсчеты убытка и ущерба. Какие методологии они используют – неизвестно. Часто даже в одном ведомстве используют различные подходы. Часто используется моделирование, причем также по различной методике", – объяснила в комментарии сайту "Сегодня" нардеп от фракции "Голос" Леся Василенко.

В свою очередь, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук отметила, что информация, имеющаяся у министерств и ведомств, сегодня практически не используется.

"Несколько недель назад в Кабмине было совещание, на котором Минюст сообщил: у нас на сегодня "аж" два иска к России. Мы что, не можем судиться? Не можем выставить свои претензии? Например, по Крыму – там абсолютно выигрышные дела. Абсолютно. Все дела, которые реально были поданы – Ощадбанком, физлицами – все были выиграны. То есть, Украина просто здесь недоработала. И мы это исправим. Есть огромный массив доказательств гуманитарных преступлений, преступлений против граждан, доказательств по шельфу, энергетике, т.н. "национализации" оккупационными "властями". Весь этот массив мы должны собрать в единую базу, проанализировать и с его помощью требовать наказания преступников, а также требовать компенсаций от России. Кроме того, консолидированная претензия станет дополнительным аргументом для санкционного давления на Россию со стороны международного сообщества. И кто-то должен делать это консолидированно, отвечать за всю работу. Чтобы мы имели возможность спросить, если работа не проводится", – рассказала она "Сегодня". В тренде Три российских телеканала оказались под запретом в Украине

Читайте также: Цена российской агрессии: в Украине пытаются сосчитать убытки

Собственно, этим и будет заниматься Агентство. Ему вменяется в обязанность, в том числе, создание единой методики, по которой будут производиться подсчеты убытков и ущерба.

"Нацагентство не будет ни в коем случае подменять собой работу Министерства юстиции, МИДа, других структур, которые занимаются судами в международных арбитражах, в международном суде справедливости ООН, в Международном морском арбитраже и так далее. Вся эта работа ведется успешно и будет вестись далее. Задачи агентства – более широкие и высокие. Это стратегические задачи: подсчитать и свести в один документ все-все убытки и ущерб, исковые заявления, которые подаются в суды. Чтобы Украина имела четкое понимание точной суммы наших потерь. Чтобы президент мог использовать это в переговорах, чтобы Украина могла апеллировать к этим данным на всех международных площадках", – говорит Леся Василенко.

Напомним, в "Слуге народа" задумались о новой должности для экс-замглавы МИДа Елены Зеркаль. Ирина Верещук видит в ней отличную кандидатуру, чтобы возглавить новое Нацагентство.

Реклама

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама