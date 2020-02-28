В "Слуге народа" задумались о новой должности для Зеркаль

Юрист и дипломат несколько лет работала в МИД Украины

Национальное агентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации, для создания которого уже есть законопроект, могла бы возглавить экс-замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук в комментарии сайту "Сегодня" отметила, что это был бы хороши вариант.

"Вопрос руководства мы, разумеется, еще не рассматривали. Но это хорошая мысль (назначить Зеркаль – ред.). Было бы замечательно, если бы она согласилась. У нее есть опыт. Зеркаль по своим профессиональным и моральным качествам как раз тот человек, который мог бы организовать работу такого агентства и добиться результатов. Спасибо за идею, буду ее кандидатуру отстаивать", – сказала Ирина Верещук.

Подробней о создании в Украине Нацагентства и какие функции будут у новой госструктуры читайте в материале: "Россия заплатит за все: в Раде придумали, как наказать Путина".

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В Министерстве иностранных дел Украины Елена Зеркаль с 2014 года занималась вопросами европейской интеграции, а также представляла Украину в делах против России (о финансировании терроризма и расовой дискриминации, нарушениях Россией Конвенции ООН по морскому праву и нарушении иммунитета военных кораблей и членов экипажа). В течение двух лет она была привлечена к работе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года. В должности заместителя министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль также была вовлечена в разъяснение рисков и противодействия строительству газопровода "Северный поток – 2".

Однако в ноябре 2019 года, как сообщали новости "Сегодня", Зеркаль написала заявление об увольнении, которое позже удовлетворил Кабмин. Также стало известно, что Елена Зеркаль уже нашла новую работу.

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